Copa do Mundo Feminina Brasil nunca perdeu em estreias de Copa do Mundo feminina; veja o retrospecto A Seleção Brasileira estreou com uma goleada nesta segunda-feira (24) contra Panamá

Vencer em estreia de Copa do Mundo feminina não é novidade para o Brasil. Com a goleada de 4 a 0 contra o Panamá, nesta segunda-feira (24), a Seleção Brasileira manteve o marco positivo: nunca perdeu na sua primeira partida em Mundiais. Confira o retrospecto:

Presente desde a primeira edição oficial, em 1991, o Brasil fez nove estreias em Copas e venceu todas as partidas. São 27 gols marcados e apenas um sofrido.

O Brasil volta a campo no Mundial de 2023 neste sábado (29) no grande duelo contra a França, às 7h.

Veja as estreias do Brasil em Copas do Mundo feminina:

2023 - Brasil 4 x 0 Panamá

2019- Brasil 3 x 0 Jamaica (terminou em terceiro do grupo C, com seis pontos).

2015- Brasil 1 x 0 Coreia do Sul (terminou em primeiro no grupo E com, nove pontos).

2011- Brasil 1 x 0 Austrália (terminou em primeiro no grupo D com nove pontos).

2007- Brasil 5 x 0 Nova Zelândia (terminou em primeiro no grupo D, com nove pontos).

2003- Brasil 3 x 0 Coreia do Sul (terminou em primeiro no Grupo B, com sete pontos).

1999- Brasil 7 x 1 México (terminou o grupo B em primeiro, com sete pontos).

1995- Brasil 1 x 0 Suécia (terminou em quarto no grupo A, com três pontos).

1991- Brasil 1 x 0 Japão (terminou em terceiro no Grupo B, com três pontos).

