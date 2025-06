A- A+

Eliminatórias Com gol de Vini Jr, Brasil vence Paraguai e garante vaga na Copa do Mundo de 2026 No primeiro jogo de Ancelotti em solo brasileiro, Seleção teve boa atuação na Neo Química Arena

No primeiro jogo do técnico Carlo Ancelotti em solo nacional sob o comando do Brasil, o treinador terá motivos de sobras para celebrar seus 66 anos completados nesta terça-feira (10). Em confronto válido pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026, na Neo Química Arena, a Seleção Brasileira demonstrou evolução para bater o Paraguai, por 1x0, e garantir vaga no Mundial de forma antecipada.

Para conseguir a classificação, o time pentacampeão mundial contou com a colaboração do Uruguai, que venceu a 7ª colocada Venezuela, por 2x0. Com o triunfo em São Paulo, o Brasil chegou aos 25 pontos, sete a mais que os venezuelanos a duas rodadas do término da competição. Derrotado pela Seleção, o Paraguai perdeu uma invencibilidade de nove jogos e caiu para o quinto lugar, com 24 pontos.

O jogo

Depois de uma estreia apagada ofensivamente diante do Equador, Carlo Ancelotti adotou o discurso de querer uma equipe com mais presença no ataque contra os paraguaios. Não à toa, o italiano optou por fazer três modificações em relação ao time que começou o último jogo: Raphinha, retornando de suspensão, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha entraram nas vagas de Estêvão, Gerson e Richarlison, respectivamente, e o que se viu no primeiro tempo foi muita movimentação dos homens de frente.

O trio acompanhado de Vini Jr buscava a todo momento confundir a marcação adversária e não cansou de incomodar o sistema defensivo do Paraguai. Aos 11, Matheus Cunha cruzou da direita e Vini perdeu boa oportunidade ao se jogar na bola. Aos 27, foi a vez do novo reforço do Manchester United receber de Martinelli e desperdiçar chance com o gol aberto para cabecear.

Em meio à pressão, a Seleção acabou premiada aos 43 minutos. Raphinha se enrolou com a bola e Matheus Cunha apareceu como um foguete para se antecipar à marcação paraguaia. Na sequência da jogada, o camisa 21 foi no fundo e mandou para o meio da área. Desta vez, Vini Jr aproveitou o passe e abriu o placar em Itaquera. Minutos antes, o astro do Real Madrid o segundo amarelo nas Eliminatórias e será baixa na próxima Data Fifa, contra o Chile, em setembro.

Mesmo ciente que um empate garantia o Paraguai na Copa do Mundo, o técnico Gustavo Alfaro optou por voltar do intervalo sem mudanças e com o time mantendo a mesma postura defensiva da primeira etapa. Assim, apesar da vantagem, o Brasil buscava definir o confronto e por pouco não conseguiu em jogada confusa, aos 13 minutos. Ao tentar cruzar, Bruno Guimarães viu Cáceres afastar o perigo sobre a linha.

Apostando nos contra-ataques, os paraguaios chegaram ao gol brasileiro dois minutos depois, após falha de Alex Sandro. O lateral-esquerdo cochilou ao tentar sair jogando e perdeu a bola para Sanabria. Na sequência, o atacante chutou de longe e Alisson fez fácil defesa.

O lance animou os visitantes, que passaram a pressionar a saída de bola verde-amarela e dificultar as ações do Brasil. Já sem o mesmo ímpeto, a Seleção só veio incomodar depois dos 30. Primeiro, Raphinha chutou no canto e parou em Gatito. Perto do fim, Bruno Guimarães recebeu do atacante do Barcelona e bateu firme para nova intervenção do goleiro.

Ficha do jogo

Brasil 1

Alisson; Vanderson (Danilo), Marquinhos, Alexsandro Ribeiro e Alex Sandro (Beraldo); Casemiro, Bruno Guimarães, Raphinha e Gabriel Martinelli; Vinícius Júnior (Richarlison) e Matheus Cunha (Gerson). Técnico: Carlo Ancelotti.

Paraguai 0

Gatito Fernández; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete e Junior Alonso (Sández); Villasanti (Bobadilla), Cubas, Diego Gómez (Ángel Romero) e Almirón (Gamarra); Enciso e Sanabria (Gabriel Ávalos). Técnico: Gustavo Alfaro.

Local: Neo Química Arena (São Paulo/SP)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Gols: Vini Jr, aos 43' do 1T (BRA)

Cartões amarelos: Vini Jr, Bruno Guimarães (BRA); Junior Alonso (PAR)

