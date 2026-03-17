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BASQUETE

Brasil perde da China e fica fora da Copa do Mundo de basquete feminino pela 3ª edição seguida

Equipe chinesa confirmou o favoritismo e venceu a partida por 83 a 71

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Seleção brasileira feminina de Basquete fica de fora da Copa do Mundo pela terceira edição seguidaSeleção brasileira feminina de Basquete fica de fora da Copa do Mundo pela terceira edição seguida - Foto: Fiba/Divulgação

A seleção brasileira de basquete lutou, mas não conseguiu superar a forte anfitriã China, no Sport Centre de Wuhan, e pela terceira edição seguida estará fora da Copa do Mundo feminina. O revés de 83 a 71 acabou custando a vaga para a competição da Alemanha, em setembro.

Até a edição de 2014, o Brasil jamais havia ficado fora de uma Copa do Mundo - foi campeão em 1994. Desde então, a seleção virou um saco de pancadas para equipes da Europa e vem amargando eliminações precoces em Pré-Mundiais.

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A derrota diante das chinesas, anfitriãs do Pré-Mundial, até era esperada. Ocorre que dos cinco jogos, o Brasil também ampliou seu jejum contra seleções europeias ao ser derrotado por Bélgica e República Checa, terminando a disputa por uma das quatro vagas na quinta colocação.

Com os resultados de mais cedo, entre eles a vitória fácil de Mali sobre o Sudão do Sul, as brasileiras entraram em quadra diante das anfitriãs necessitando de uma vitória para se garantir no Mundial da Alemanha.

E o começo foi animador, com as comandadas de Pokey Chatman andando lado a lado com a forte seleção rival - chegou a liderar o placar. A pivô Damiris foi o destaque do primeiro tempo, com 14 pontos e no qual o Brasil foi para o intervalo atrás do placar em quatro pontos, com 46 a 42 para as chinesas.

O Brasil voltou mal do descanso, cometendo diversos erros e viu a China deslanchar no placar. No período final, quando tinha desvantagem de 11 pontos, com 70 a 59, uma bola de três de Damiris (foi a cestinha com 30) seria a chance para a recuperação brasileira. Mas a insistência do perímetro, sem sucesso, atrapalhava. Para piorar, Kamilla Cardoso estourou o número de faltas e acabou excluída nos três minutos finais.

Restando dois minutos, o Brasil precisava de um milagre para virar um jogo com 10 pontos atrás do placar. Fez somente uma cesta e acabou amargando nova eliminação.

O choro de Kamilla Cardoso no banco retratou o tamanho da decepção, pois o Brasil chegou ao Pré-Mundial bastante confiante na classificação. China, Bélgica, Mali e República Checa levaram as quatro vagas.

 

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