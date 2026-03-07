A- A+

BRASIL Brasil perde dos EUA no World Baseball Classic, mas jovens talentos impressionam americanos Um dos grandes destaques do Brasil foi Lucas Ramirez, filho da lenda da MLB Manny Ramirez

A seleção brasileira estreou com derrota no World Baseball Classic 2026, mas deixou uma boa impressão diante de uma das maiores potências do esporte. Na madrugada deste sábado, em Houston, o Brasil foi superado pelos Estados Unidos por 15 a 5, em jogo válido pela primeira rodada do Grupo B da competição.

O placar final acabou ficando elástico apenas nas entradas decisivas. Durante boa parte da partida, a equipe brasileira conseguiu competir de igual para igual com os norte-americanos, que entraram em campo com um elenco recheado de jogadores da Major League Baseball (MLB).





Um dos grandes destaques do Brasil foi Lucas Ramirez, filho da lenda da MLB Manny Ramirez // Foto por KENNETH RICHMOND / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Um dos grandes destaques do Brasil foi Lucas Ramirez, filho da lenda da MLB Manny Ramirez. O jovem brilhou ofensivamente e anotou dois home runs, mantendo a seleção brasileira viva no jogo até os momentos finais, quando os Estados Unidos ampliaram a vantagem. Ele, inclusive, foi elogiado pela imprensa norte-americana.





Outro momento que chamou atenção foi a presença no montinho do arremessador Joseph Contreras, de apenas 17 anose ainda estudante do ensino médio. Ele é filho do ex-arremessador cubano José Contreras, campeão da World Series de 2005, e faz parte da nova geração que começa a ganhar espaço na equipe brasileira.

O confronto também marcou o retorno do Brasil ao World Baseball Classic após 13 anos. A única participação anterior havia sido em 2013, quando a seleção disputou a fase inicial contra Japão, Cuba e China.

Na mesma chave, o México venceu a Grã-Bretanha por 8 a 2, enquanto Itália completa o grupo.

Sem muito tempo para descanso, o Brasil volta ao campo ainda neste sábado, às 15h, quando enfrenta a Itália pela segunda rodada do torneio, buscando a primeira vitória na competição.



