A- A+

Jogos Pan-Americanos Brasil perde para a Colômbia na final, mas conquista medalha inédita no beisebol no Pan Seleção Brasileira não disputava uma edição do Pan desde 2007

A Seleção Brasileira de Beisebol perdeu por 9 a 1 para a Colômbia na final da modalidade nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, neste sábado (28). Apesar da derrota, a medalha de prata conquistada pelos brasileiros é a primeira do País no esporte. O bronze ficou com o México que bateu o Panamá.

O jogo não deixou dúvidas: a Colômbia, dominante do início ao fim, não deu chances ao Brasil. Apesar que o placar tenha ficado empatado em 1 a 1, os brasileiros não tiveram forças para alcançar os colombianos, e a partida acabou em 9 a 1.





O Brasil iniciou sua trajetória no Chile com vitória sobre a Venezuela, quarta melhor seleção do mundo na modalidade, por 3 a 1.



Em seguida, bateu Colômbia, de virada (8 a 7), e Cuba, por 4 a 2. Classificado para a fase final, o Brasil superou o Panamá, por 5 a 3 e, mesmo perdendo para o México (5 a 1), assegurou a vaga na decisão. O reencontro com os colombianos, no entanto, foi amargo.

Por mais que o ouro não tenha vindo, a participação da seleção brasileira nesta edição do Pan já pode ser considerada como histórica. A equipe não disputava o torneio desde 2007, e chegou neste ano sem grandes pretensões de títulos, mas, de jogo a jogo, foi conquistando o carinho da torcida.

Veja também

Jogos Pan-Americanos Pan: Rafaela Silva brilha, é campeã e comanda ouros do Brasil no judô neste sábado (28)