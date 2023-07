Brasil perde para a Itália na Liga das Nações

A- A+

Na madrugada desta terça (4), o Brasil foi derrotado para a Itália na Liga das Nações. Os brasileiros iniciaram com a vantagem, mas sofreram a virada e perderam por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 25/20, 25/15 e 25/21. A partida foi em Pasay City, nas Filipinas. O maior pontuador do confronto foi o oposto italiano Romano com 20 pontos, enquanto o destaque brasileiro ficou com Honorato, com 15.



Com o resultado, o Brasil permanece na terceira posição, com seis vitórias e três derrotas, acumulando 19 pontos. A Itália é a quinta, com 18. O Japão lidera o torneio, seguido dos Estados Unidos.





Os comandados de Renan Dal Zotto ainda terão pela frente jogos contra Holanda, Polônia e China.

