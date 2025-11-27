Qui, 27 de Novembro

Copa do Mundo sub-17

Brasil perde para a Itália nos pênaltis e termina Mundial sub-17 em quarto lugar

Após empate sem gols no tempo regulamentar, seleção voltou a perder nas penalidades

Brasil perdeu mais uma vez nos pênaltis e ficou com o quarto lugarBrasil perdeu mais uma vez nos pênaltis e ficou com o quarto lugar - Foto: Nelson Terme/CBF

O Brasil encarou nesta quinta-feira a Itália na disputa pelo terceiro lugar no Mundial de futebol sub-17 e amargou mais um revés em sua campanha. Em um roteiro repetido da semifinal, quando caiu para Portugal nos pênaltis, o time nacional ficou no empate sem gols com os italianos e foi derrotado nas penalidades pelo placar de 4 a 2, em jogo realizado no Aspire Zone, em Doha, no Catar.

A equipe comandada pelo técnico Dudu Patetuci termina a sua participação no torneio invicto. Em oito confrontos, a seleção brasileira obteve três vitórias e cinco empates.

Destaque da equipe, o goleiro João Pedro até fez a sua parte nos tiros livres e defendeu a cobrança de Andre Luongo. No entanto, Luiz Pacheco e Luiz Eduardo desperdiçaram suas cobranças e a Itália terminou com o terceiro lugar na competição.

A Itália começou melhor a partida e logo se beneficiou com a expulsão de Vitor Fernandes, aos 12 minutos da etapa inicial. Com um homem a menos, o Brasil teve de mudar a sua estratégia e adotou uma postura defensiva nos primeiros 45 minutos.

Na volta do intervalo, o conjunto verde e amarelo até balançou a rede com Felipe Moraes, mas o gol foi anulado por impedimento. O empate persistiu até o fim do tempo normal e a disputa foi para as penalidades, com os italianos levando a melhor.

