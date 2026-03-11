Qua, 11 de Março

Basquete

Brasil perde para Bélgica na estreia do Pré-Mundial de Basquete

Seleção feminina volta a jogar na próxima quinta contra Sudão do Sul

A seleção brasileira está no Grupo A do Pré-MundialA seleção brasileira está no Grupo A do Pré-Mundial - Foto: CBB/Divulgação

A seleção feminina foi derrotada pela Bélgica pelo placar de 99 a 70, nesta quarta-feira (11) em Wuhan (China), na sua partida de estreia no Pré-Mundial de Basquete 2026.

O próximo desafio do Brasil na competição será contra o Sudão do Sul, em duelo que será disputado a partir das 2h30 (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (12).

A seleção brasileira está no Grupo A do Pré-Mundial, ao lado de Bélgica, Sudão do Sul, República Tcheca, Mali e China.

A disputa da competição prevê que as equipes de cada grupo joguem entre si. As quatro com maior pontuação garantirão presença no Mundial em setembro. Além de Wuhan (China), o Pré-Mundial ocorrerá, paralelamente, em outras sedes. Em San Juan (Porto Rico) competirão as seleções da Nova Zelândia, Estados Unidos (já classificada), Itália, Espanha, Porto Rico e Senegal. Já as seleções de Turquia, Argentina, Austrália (classificada), Canadá e Japão disputarão o torneio em Istambul (Turquia). Por fim, em Lyon-Villeurbanne (França), a disputa reunirá Colômbia, Filipinas, Alemanha (classificada), Coreia do Sul, França e Nigéria (classificada).

