Jogos Pan-Americanos Brasil perde para Canadá no hóquei sobre a grama, mas vence Uruguai no handebol e México no basquete Disputas coletivas aconteceram nesta manhã, em Santiago, nos Jogos Pan-Americanos de 2023

Dia de vitórias (e uma derrota) nas disputas coletivas do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. No handebol, a seleção feminina venceu o Uruguai por 28x9. As brasileiras encerrarão a participação na fase de grupos contra Cuba, quinta (26).

No basquete feminino, a seleção venceu o México por 72x54 e volta às quadras na quinta (26), para encarar a Venezuela.

Já na estreia do hóquei sobre a grama, o Brasil perdeu por 2x0 para o Canadá. A seleção terá como próximo desafio o jogo contra Trinidad e Tobago, na sexta-feira (26).

