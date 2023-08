A- A+

mundial de basquete Brasil perde para Espanha e se complica no Mundial masculino de basquete Com esse resultado, terá que decidir uma vaga na segunda fase com a Costa do Marfim

Depois de vencer o Irã na estreia, o Brasil foi derrotado pela Espanha por 96 a 78 nesta segunda-feira (28) e agora terá que decidir com a Costa do Marfim uma vaga na segunda fase do Mundial masculino de basquete.

Contra os atuais campeões mundiais, a seleção brasileira fez um jogo equilibrado e chegou ao último quarto com cinco pontos de desvantagem (64-59), mas não conseguiu manter o ritmo até o final.

Com sua segunda vitória, a Espanha vai para o jogo contra o Irã já classificada para a próxima fase e inclusive com o primeiro lugar do Grupo G garantido.

A segunda vaga da chave será definida no duelo entre Brasil e Costa do Marfim, nesta quarta-feira (30), em Jacarta.

