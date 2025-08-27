Qua, 27 de Agosto

Basquete

Brasil perde para Estados Unidos na Americup

Seleção masculina foi superada por 90 a 78

Brasil perdeu a invencibilidade após a derrota para os Estados Unidos, mas já está classificado para as quartas de final da AmeriCupBrasil perdeu a invencibilidade após a derrota para os Estados Unidos, mas já está classificado para as quartas de final da AmeriCup - Foto: FIBA Américas/Divulgação

Já classificado para as quartas de final da edição 2025 da AmeriCup, o Brasil foi derrotado pelos Estados Unidos pelo placar de 90 a 78, na noite desta terça-feira (26) em Manágua (Nicarágua).

Agora, a equipe brasileira volta a entrar em ação pela competição na próxima quinta-feira (28), quando medirá forças com a seleção da República Dominicana.

Um possível desfalque é o pivô Ruan Miranda, que sofreu uma entorse no joelho direito durante o primeiro tempo do confronto.

Em nota, a Confederação Brasileira de Basketball (CBB) afirmou que “o atleta está sob os cuidados do Departamento de Saúde da CBB e fará uma ressonância nesta quarta, 27, para diagnóstico completo”.

O revés para os norte-americanos é o primeiro do Brasil na atual edição da competição, Antes, a equipe comandada pelo técnico Aleksandar Petrovic derrotou o Uruguai por 81 a 76 (na estreia da competição) e a equipe de Bahamas por 84 a 66.

