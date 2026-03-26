Sob pedidos por Neymar, Brasil perde para França em teste de olho na Copa do Mundo
Seleção jogou com um a mais durante boa parte do confronto, mas não conseguiu superar europeus
No grande teste sob o comando de Carlo Ancelotti, a Seleção Brasileira não foi páreo para a França, nesta quinta-feira (26), em amistoso disputado no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos. Mesmo jogando com um a mais em boa parte do segundo tempo, o Brasil perdeu para os franceses pelo placar de 2x1.
Na próxima terça (31), às 21h, o Brasil fecha esta Data Fifa perante a Croácia, no Camping World Stadium, em Orlando, no último teste antes da convocação final para a Copa do Mundo.
O equilíbrio colocado em pauta pelo técnico Carlo Ancelotti às vésperas da partida acabou ficando em falta por parte da equipe brasileira. Sobretudo, no primeiro tempo. Com muitas baixas na defesa, a falta de entrosamento falou mais alto e a França conseguiu incomodar o Brasil com certa frequência, em solo estadunidense.
Na frente, Gabriel Martinelli foi o responsável pelas melhores oportunidades da Seleção. Ainda no primeiro minuto, o camisa 22 recebeu de Vinícius Júnior e finalizou com curva. A bola saiu com perigo à meta de Maignan. Aos 26 minutos, em nova trama entre a dupla, o jogador do Arsenal arriscou de canhota e, mais uma vez, a tentativa assustou o goleiro francês.
Com o jogo aberto, a seleção francesa aproveitou a primeira grande bobeada do Brasil para largar na frente. Jogador mais participativo da equipe verde e amarela, Casemiro foi desarmado por Tchouaméni e a bola sobrou para Dembelé, que deu bom passe em profundidade para Mbappé. Como uma flecha, o camisa 10 cavou por cima de Ederson para abrir o placar.
O tento francês soou como um golpe para o Brasil, que por pouco não viu Mbappé fazer mais um. Aos 36 minutos, após tabela no ataque, o astro do Real Madrid chutou cruzado e a bola passou raspando na trave direita de Ederson.
Com Raphinha com dores musculares na coxa direita, Ancelotti voltou do intervalo com Luiz Henrique na vaga do atacante do Barcelona. Agudo, o ex-jogador do Botafogo foi o responsável pelas principais jogadas ofensivas do Brasil. Logo aos quatro minutos, o camisa 20 chutou firme e obrigou Maignan a trabalhar.
Melhor no início da etapa final, a vida da Seleção ganhou ares de facilidade, aos sete minutos. Upamecano derrubou Wesley na entrada da área e foi expulso. Com um a mais, o Brasil seguia pressionando o setor defensivo francês, mas foram os europeus que marcaram mais um, aos 19 minutos. Em primeira boa chegada, Olise puxou contra-ataque pelo meio e acionou Ekitiké. Livre, o atleta do Liverpool tocou na saída de Ederson para ampliar.
Diante da ineficácia ofensiva, os brasileiros presentes no Gillette Stadium puxaram coro pela presença de Neymar, na Copa do Mundo. O atacante do Santos tem sido preterido por Ancelotti, desde que o italiano assumiu a Seleção.
Sem muita criatividade, o Brasil conseguiu descontar o placar com Bremer, aos 32 minutos. Após bola alçada na área, a sobra ficou com Luiz Henrique. O atacante mandou para o meio e o zagueiro empurrou para o fundo das redes.
Ficha do jogo
Brasil 1
Ederson; Wesley (Ibañez), Bremer, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro (Gabriel Sara) e Andrey Santos (Danilo Santos); Raphinha (Luiz Henrique), Gabriel Martinelli (João Pedro), Vini Jr. e Matheus Cunha (Igor Thiago). Técnico: Carlo Ancelotti.
França 2
Maignan; Malo Gusto, Konate, Upamecano e Theo Hernandez, Tchouaméni (Kanté) e Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembelé (Lacroix), Ekitiké (Doué) e Mbappé (Thuram). Técnico: Deschamps.
Local: Gillette Stadium (Boston/EUA)
Árbitro: Guido Gonzales (EUA)
Assistentes: Nick Uranga e Cory Richardson (ambos dos EUA)
VAR: Tim Ford (EUA)
Gols: Mbappé, aos 31' do 1T, Ekitiké, aos 19' do 2T (FRA); Bremer, aos 32' do 2T (BRA)
Cartão amarelo: Léo Pereira, Casemiro, Ibañez, Bremer (BRA); Konaté, Maignan e Kalulu (FRA)
Cartão vermelho: Upamecano (FRA)
Público: 66.113 torcedores