A- A+

Handebol Brasil perde para Holanda e se complica no Mundial de Handebol Feminino As leoas caíram por 35x27 e amargara a segunda derrota consecutiva

Virtualmente eliminado, Brasil perde mais uma no Mundial de Handebol Feminino 2023. A seleção feminina caiu nesta quarta-feira (6), pelo placar de 35x27, diante da Holanda, na Arena Nord, em Frederikshavn, na Dinamarca.

As Leoas tiveram um mau início de partida, vendo as adversárias abrirem cinco gols de diferença logo de cara. Depois de um tempo técnico e de alguns ajustes, as brasileiras foram se encontrando na partida e a diferença no placar diminuindo. Mas quando as coisas pareciam estar mais encaminhadas, Yara Ten Holte, goleira da Holanda, passou a brilhar em quadra. O primeiro tempo acabou com vantagem das holandesas por 18x13.

Na volta do intervalo, as europeias mantiveram o mesmo ímpeto, enquanto que as brasileiras voltam a cometer uma série de erros. Se na defesa Ten Holte dava conta do recado, no ataque Dione Housheer e Angela Malestein se mostraram inspiradas e conseguiam bater a defesa brasileira.

Com o placar de 35x27, o Brasil sofreu sua maior derrota na competição e a segunda seguida. Nesta segunda fase, as Leoas estão no Grupo 4, junto da Holanda, Espanha, Argentina, República Tcheca e Ucrânia - apenas os dois primeiros avançam às quartas.

Praticamente cumprindo tabela, nesta sexta-feira (08), o Brasil faz clássico sul-americano contra a Argentina, já eliminada, às 11h30.

Veja também

Sport Sport se acerta com Brusque e Jordan segue na Ilha do Retiro em 2024