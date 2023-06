A- A+

Sub-20 Brasil perde para Israel na prorrogação e está fora do Mundial Sub-20 Israelenses conseguiram reagir rapidamente todas as vezes que estiveram atrás do placar, o mesmo não aconteceu com o Brasil

O Brasil foi eliminado nas quartas de final do Mundial Sub-20 neste sábado (3), ao ser derrotado por Israel por 3x2 na prorrogação, após empate em 1x1 no tempo normal.

O time israelense foi um adversário duro do início ao fim para a Seleção, que só abriu o placar aos 11 minutos do segundo tempo com Marcos Leonardo, um dos artilheiros do torneio com cinco gols.

Mas vantagem não durou muito. Aos 15, Anan Khalaili deixou tudo igual de cabeça.

Com a igualdade no tempo regulamentar, o jogo foi para a prorrogação e logo no primeiro minuto Matheus Nascimento recolocou o Brasil na frente, mas dois minutos depois Hamza Shibli empatou novamente para Israel.

Nos acréscimos do primeiro tempo da prorrogação, David Turgeman driblou Jean Pedroso e Douglas dentro da área e fuzilou o goleiro Kaique para fazer o gol da vitória israelense.

Na reta final, Israel ainda perdeu dois pênaltis marcados em sequência. No primeiro, Kaique defendeu a cobrança de Ilay Madmon; no segundo, Ahmad Ibrahim bateu para fora.

