Futebol Brasil perde para Marrocos em amistoso em Tânger Africanos ganharam por 2x1 no primeiro jogo da Seleção pós-Copa do Catar

Em seu primeiro amistoso após a Copa do Mundo de 2022, o Brasil perdeu neste sábado (24) em Tânger para o Marrocos, seleção que terminou em quarto lugar no Mundial do Catar. Os meio-campistas Sofiane Boufal (29') e Abdelhamid Sabiri (79') deram a vitória aos africanos diante de uma equipe desfalcada do lesionado Neymar e com muitas caras novas, e que pela primeira vez em quase sete anos não contou com Tite á beira do campo.

Depois de fracassar na Copa, em que a seleção foi eliminada pela Croácia nos pênaltis nas quartas de final, o treinador deixou o cargo e o técnico da seleção Sub-20, Ramon Menezes, assumiu interinamente. O capitão Casemiro (67') chegou a empatar com um chute de fora da área com uma falha clamorosa do goleiro Yassine Bounou, grande destaque dos norte-africanos no Catar.

"Eu não diria que faltou entrosamento, mas [se acostumar com] a ideia de um treinador novo. É um treinador diferente, tem ideias boas, uma comissão querendo vencer. Mas é um sistema novo, e para entender em cinco dias é muito rápido. Dentro do possível, a equipe fez um bom jogo", disse Casemiro em entrevista para a Band. Antes de a bola começar a rolar no o estádio Ibn Batouta lotado na cidade marroquina, as duas seleções homenagearam o "Rei" Pelé, falecido em dezembro passado, aos 82 anos, em decorrência de um câncer.

- Boufal abre o placar -

No início, o Brasil foi pressionado pelos 'Leões do Atlas', protagonistas do melhor desempenho de uma seleção africana na história das Copas. Ainda que a Amarelinha, também sem os lesionados Marquinhos, Thiago Silva e Richarlison, tenha assumido a posse de bola logo no início, os jogadores comandados por Walid Regragui não abriram mão de atacar até serem recompensados.

Com cerca de meia hora de jogo, três marroquinos pressionaram o lateral-direito Emerson Royal na saída, lhe tomaram a bola dele e entraram na área. Bilal El Khannouss tocou para Boufal, que girou para deslocar Casemiro e chutou de pé direito em um ângulo impossível para Weverton fazer a defesa. O goleiro foi um dos dez dos 23 convocados por Ramon Menezes para esta partida que estiveram no Catar.

A vantagem empolgou o Marrocos, que minutos antes do gol vinha sofrendo com jogadas de Vinicius Jr e Lucas Paquetá na área de Achraf Hakimi. O lateral-direito do PSG disputou a partida mesmo no momento em que é acusado de estupro na França.

- Sabiri faz o gol da vitória -

Com um apagado Rodrygo, que tinha a missão de substituir Neymar, a função de atacar ficou mais a cargo de 'Vini', que participou das melhores chances dos visitantes: uma em que outro estreante Rony (13') ficou no mano a mano com o goleiro 'Bono', e um 'abafa' que obrigou o goleiro marroquino a deixar o gol vazio, mas conseguiu evitar o empate (24').

Rodrygo pareceu acordar no início do segundo tempo (47') ao exigir o máximo do goleiro com um chute de primeira. Mas a vantagem permitiu que o Marrocos jogasse como gosta: defendendo e contra-atacando. Faltando trinta minutos para o final, Ramon Menezes e Regragui fizeram alterações, mas sem que o jogo mudasse, exceto por uma pequena interrupção (72') devido a um problema na iluminação do estádio e um detalhe não menor: o erro crasso de Bounou.

Acostumado a ser o herói, o goleiro do Sevilla deixou a bola passar por debaixo de seu corpo em um chute de Casemiro, que comemorou seu sétimo gol pela seleção brasileira. Mas Sabiri, após uma péssima saída da zaga brasileira, garantiu a vitória com uma bomba de pé direito que acertou o travessão e entrou.

O Marrocos agora enfrentará o Peru em um amistoso na terça-feira, em Madri, enquanto a seleção brasileira vai se concentrar em encontrar o substituto de Tite. O italiano Carlo Ancelotti, segundo a imprensa local, é o principal candidato.

