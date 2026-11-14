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amistoso Brasil perde para o Japão com gol da vitória nos acréscimos em amistoso em Singapura Técnico e capitão da seleção brasileira alegam suposta falta no início da jogada da vitória japonesa

Um gol do atacante Tatsuhiro Sakamoto, nos acréscimos, deu a vitória ao Japão sobre o Brasil por 3 a 2 neste sábado (14), em um amistoso disputado no Estádio Nacional de Singapura.

Os japoneses abriram o placar em um contra-ataque concluído pelo meia Takefusa Kubo, aos 15 minutos, e ampliaram a vantagem pouco depois, aos 19 minutos, com um gol de Keito Nakamura.

O Brasil buscou o empate com dois gols de fora da área marcados pelo atacante Vinicius Junior (33' e 75') mas, nos acréscimos, Sakamoto aproveitou um rebote para dar o triunfo ao Japão (90+1').



Essa foi a segunda vitória do Japão sobre o Brasil em toda a história. A anterior, também por 3 a 2, ocorreu em outubro de 2025, em um amistoso disputado em Tóquio.

A seleção brasileira reclamou bastante de uma suposta falta no início da jogada do terceiro gol japonês. O técnico Carlo Ancelotti e o atacante Raphinha, que estava no banco de reservas, foram expulsos com cartão vermelho direto.

Ancelotti e Raphinha expulsos

O Brasil melhorou no segundo tempo, quando pressionou mais e, embora não tenha chegado a criar perigo real à meta japonesa, conseguiu empatar graças a mais uma grande jogada de Vinícius Júnior.

Aos 30 minutos do segundo tempo, o atacante brasileiro, vindo da esquerda, chutou cruzado. A bola tocou na trave e acabou entrando, deixando o placar em 2 a 2.

Endrick, com um tiro de fora da área que explodiu no travessão, quase deu a vitória ao Brasil. Mas, nos acréscimos, Sakamoto aproveitou uma sobra para fechar o placar em 3 a 2.

Protestos contra a arbitragem

O gol foi muito contestado pelos brasileiros, que reclamaram de uma falta em João Gomes no início da partida.

Ancelotti, que invadiu o gramado, e Raphinha, que já havia sido substituído, receberam cartão vermelho direto.

"Jogamos muito melhor no segundo tempo, mas fica difícil quando você tem que jogar contra o julgado. A situação complica. Não estou aqui para fugir da nossa responsabilidade, precisamos melhorar em muitos aspectos, mas não podemos ignorar a arbitragem de hoje", criticou Raphinha.

"Poderíamos ter vencido a partida. É uma pena o resultado. Não gosto de perder, mas precisamos valorizar o que fizemos de bom. Alguns jogadores estrearam e mostraram sua qualidade", disse Ancelotti, que disparou contra o julgado.

"O resultado foi condicionado pela postura do julgado. É uma partida de alto nível, e ele não tem a experiência necessária para apitar um jogo como este", afirmou, referindo-se ao julgado singapuriano Chuan Hui Jansen Foo.

Foi a quinta derrota de Carlo Ancelotti no Comando do Brasil em 21 partidas.

O Brasil voltará a campo para disputar sua última partida do ano na próxima terça-feira (17), no mesmo local, contra Singapura, enquanto o Japão enfrentará o Paraguai.

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