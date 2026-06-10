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FUTEBOL Brasil perde para os EUA em amistoso marcado por quatro expulsões e grande presença da torcida Mais de 55 mil torcedores comparecem ao jogo, mas seleção feminina não consegue lidar com intensidade americana e sofre emocionalmente na reta final do jogo

Com mais de 55 mil pessoas na Arena Castelão, em Fortaleza, cantando alto o hino nacional, a torcida brasileira repetiu o clima de final de Copa no segundo amistoso entre o Brasil e Estados Unidos, nesta terça-feira. Assim como no primeiro jogo, as americanas abriram o placar (com gol contra de Isabela), mas desta vez a seleção do técnico Arthur Elias não conseguiu a virada e perdeu a partida por 1 a 0.

A pressão do jogo na reta final fez o Brasil se perder em reclamações. Além de Bia Zaneratto ser expulsa, o técnico e mais dois membros da comissão técnica receberam cartão vermelho por reclamação. Tarciane também recebeu o vermelho por uma cotovelada em rival nos últimos momentos do jogo. Até mesmo após o apito final, Kerolin e Ludmila também foram expulsas por ironizar decisões da arbitragem.

O jogo

Além do clima tenso, a marcação alta de ambos os lados fez as duas seleções atuarem com pequena margem de erro. A etapa inicial foi recheada de confrontos físicos pela posse de bola no meio de campo, mas poucas construções a partir de passes. Os elencos prezaram pelas ligações diretas para as atacantes disputarem na velocidade contra as defensoras.

O Brasil não conseguiu encontrar grandes oportunidades jogando desta forma. Para piorar, além da dificuldade de superar a marcação, a equipe perdeu um dos destaques do ataque. Dudinha deixou o campo de maca e chorando com fortes dores no joelho direito após uma queda, em dividida com Sonnett. Ela foi substituída pela experiente Bia Zaneratto.

O lance esfriou o jogo e na volta o Brasil até conseguiu fazer um gol em cruzamento na àrea, mas Isa Haas, que marcou de cabeça, estava em posição irregular no momento da finalização e o lance foi anulado.





Se o ataque não apareceu na primeira etapa, ao menos o Brasil pôde contar com a goleira Lorena. Com marcações encaixadas, a primeira grande oportunidade só aconteceu aos 20 minutos do jogo, após a zagueira brasileira Isa Haas perder um embate com a atacante americana Wilson, que bateu desmarcada para a defesa da goleira Lorena.

Mas foi nos acréscismos do primeiro tempo a arqueira fez a torcida vibrar como em um gol. Primeiro, Sears invadiu a área pela esquerda do ataque e finalizou forte, mas parou em bela defesa de Lorena, que fez milagre na sobra, ao pegar um chute à queima roupa, batido por Wilson.

Ainda assim, Wilson parecia predestinada ao gol. E após tanta insistência, ela conseguiu superar a Lorena no segundo tempo, contando com um desvio em Isabela para tirar a arqueira do lance. A atacante americana teria marcado nos dois duelos, mas a arbitragem assinalou o gol contra da brasileira. O gol deixou o jogo mais aberto para as visitantes, que voltaram ao ataque com muito mais espaço e sempre em superioridade numérica. mas Moultrie e X perderam as oportunidades de frente com a goleira.

Marta volta a campo

Emocionalmente abalado, o Brasil não conseguiu se recuperar do baque, nem mesmo com as mudanças de Arthur Elias. O próprio, também demonstrou irritação e foi expulso por reclamação, assim como outros dois auxiliares da comissão técnica. Antes de deixar o campo, o técnico ainda organizou a entrada de Marta.

A rainha, retornando após um edema na posterior da coxa esquerda, saiu do banco para voltar a enfervecer o estádio, que estava em silêncio. No entanto, nem mesmo a oito vezes melhor do mundo, foi capaz de mudar o ritmo do jogo, que permaneceu sob comando dos Estados Unidos até o apito final. Deixando empatado o placar agregado dos amistosos em 2 a 2.

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