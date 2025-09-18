A- A+

Futebol Brasil perde posição no ranking da Fifa e cai para sexto lugar; veja top 10 Derrota para a Bolívia derruba seleção; Espanha volta ao topo após 10 anos

A derrota por 1 a 0 para a Bolívia no encerramento das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 custou caro ao Brasil. A seleção caiu para a sexta colocação no ranking atualizado da Fifa, divulgado nesta quinta-feira. Portugal assumiu a quinta posição, ultrapassando os brasileiros.

A grande novidade do ranking é a Espanha, que voltou ao topo pela primeira vez desde junho de 2014. A equipe de Luis de la Fuente goleou Bulgária (3 a 0) e Turquia (6 a 0), alcançando 19 partidas de invencibilidade.

O desempenho fez a seleção ultrapassar a Argentina, que caiu para o terceiro lugar. A França, embalada por Kylian Mbappé, agora é a vice-líder.

Atual campeã do mundo, a Argentina venceu a Venezuela (3 a 0), mas foi derrotada pelo Equador (1 a 0), resultado que a tirou da ponta após dois anos e meio de hegemonia. O revés abriu espaço para o avanço da Espanha e da França.

Confira o Top 10:

Espanha – 1.875,37 pontos

França – 1.870,92

Argentina – 1.870,32

Inglaterra – 1.820,45

Portugal – 1.779,55

Brasil – 1.761,60

Holanda – 1.754,17

Bélgica – 1.739,54

Croácia – 1.714,20

Itália – 1.710,07

O Brasil, que chegou a liderar o ranking em 2022, acumula tropeços recentes nas Eliminatórias e vê a distância para as primeiras posições aumentar. O sexto lugar é o pior desempenho desde 2019, ampliando a pressão sobre a equipe para a sequência da preparação rumo ao Mundial de 2026.

