Brasil pode conseguir domínio inédito na história da Libertadores com quatro semifinalistas; entenda
Nunca antes na história uma nação teve quatro representantes nas semifinais da Libertadores
O Brasil deu o primeiro passo para alcançar um feito inédito na história da Libertadores. O Fluminense foi o primeiro time a se classificar para as semifinais do torneio ao avançar sobre o Platense, mesmo após perder por 2 a 1 nesta terça-feira. No agregado, o clube carioca venceu por 3 a 2.
Agora, Palmeiras, Corinthians e Flamengo precisam avançar para que o País tenha quatro representantes na próxima fase da competição.
Nunca antes na história uma nação teve quatro representantes nas semifinais da Libertadores. O mais perto do feito aconteceu quando três equipes do mesmo país chegaram à fase: a Argentina, em 1966, e o Brasil, em 2021, 2022, 2023 e 2024.
A possibilidade de estabelecer essa nova marca depende da classificação de Palmeiras, Corinthians e Flamengo. O Palmeiras enfrenta a LDU, enquanto o Corinthians pega o Estudiantes, ambos nesta quarta-feira. Na quinta, é a vez de o Flamengo entrar em campo contra o Independiente del Valle.
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Fluminense avança após susto na Argentina
O Fluminense foi o primeiro brasileiro a garantir presença nas semifinais. Depois de vencer o Platense por 2 a 0 no Maracanã, o time carioca perdeu por 2 a 1 na partida de volta, nesta terça-feira, em Buenos Aires, mas assegurou a classificação por 3 a 2 no placar agregado.
O clube carioca chegou a ficar em situação complicada no confronto. O Platense abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo e igualou o placar agregado, mas o Fluminense reagiu na etapa final e diminuiu com Canobbio, após jogada construída por Hulk. O resultado foi suficiente para garantir a equipe entre os quatro melhores da Libertadores. Com a classificação, o Fluminense agora aguarda o vencedor de Palmeiras x LDU para conhecer seu adversário na semifinal.
Palmeiras vai a Quito com vantagem
O Palmeiras largou na frente no confronto com a LDU. No jogo de ida, no Allianz Parque, o time de Abel Ferreira venceu por 1 a 0 e agora precisa administrar a vantagem no duelo de volta, marcado para Quito, no Equador.
O resultado permite ao Palmeiras avançar com um empate. Uma derrota por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis, enquanto uma derrota por dois ou mais gols elimina a equipe brasileira. O vencedor do confronto terá o Fluminense pela frente nas semifinais.
Corinthians pega Estudiantes em São Paulo
O Corinthians chega ao jogo decisivo depois de empatar por 1 a 1 com o Estudiantes, na Argentina. O time paulista saiu atrás no primeiro tempo, mas buscou o resultado com Kaio César no início da etapa final e deixou a disputa aberta para a Neo Química Arena.
Agora, a equipe comandada por Fernando Diniz precisa de uma vitória simples para avançar às semifinais. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis, enquanto o vencedor no tempo regulamentar garante a classificação. Se avançar, o Corinthians enfrenta Flamengo ou Independiente Del Valle.
Flamengo enfrenta Del Valle em casa
O Flamengo foi o brasileiro que construiu a maior vantagem na rodada de ida. No Equador, a equipe venceu o Independiente del Valle por 2 a 0 e ficou em uma situação confortável para o jogo de volta, no Maracanã.
Com o resultado, o Flamengo pode perder por até um gol de diferença que ainda assim estará classificado. Uma derrota por dois gols leva a decisão para os pênaltis, enquanto o Independiente del Valle precisa vencer por três gols de diferença para avançar diretamente. Caso se classifique, o time do Rio pegará Corinthians ou Estudiantes na fase seguinte.