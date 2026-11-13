Brasil reencontra Japão na última Data Fifa de 2026; confira escalações e onde assistir
Confronto ocorrerá neste sábado (14), às 7h15, no Estádio Nacional de Singapura
A Seleção Brasileira volta a campo neste sábado (14), às 7h15, para enfrentar o Japão, no Estádio Nacional de Singapura. O amistoso será um dos últimos compromissos da equipe comandada por Carlo Ancelotti neste ano, e representa mais uma oportunidade para o treinador avaliar o elenco antes das competições oficiais começarem.
O confronto também reedita o encontro das seleções na segunda fase da Copa do Mundo de 2026. Na ocasião, o Brasil venceu de virada por 2x1, com gol de Gabriel Martinelli nos acréscimos, depois de sair atrás no placar. A vitória foi uma resposta à primeira derrota brasileira para os japoneses na história, em outubro de 2025, quando a equipe asiática venceu por 3x2, em Tóquio.
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Fim dos testes
A partida contra os japoneses também marca mais uma etapa no planejamento do técnico italiano. Após utilizar as últimas convocações para observar novos jogadores e alternativas táticas, o treinador afirmou que a fase de testes será encerrada.
A comissão técnica já trabalha pensando na espinha dorsal que disputará a Copa América de 2028.
“É um momento de teste que vai se acabar nesta Data Fifa. Na próxima, vamos fechar um pouco mais o grupo. Foi um período que nos deu muitas informações sobre os jovens. É muito positiva a avaliação deste período. Há alguns jogadores que olhamos e não estão aqui, podem estar na próxima, mas não são muitos. O grupo está mais ou menos fechado”, afirmou.
Raphinha à disposição
Em coletiva concedida na manhã desta sexta-feira (13), o atacante Raphinha respondeu às críticas sofridas por declarações recentes envolvendo o gerenciamento de seus minutos.
Em grande fase na temporada europeia, o capitão do Barcelona explicou que suas declarações anteriores foram interpretadas de maneira diferente da intenção original.
Após enfrentar três lesões praticamente na mesma região da perna, o jogador ressaltou que pretende evitar novos problemas físicos para continuar atuando tanto pelo clube quanto pela equipe nacional.
"Desde a primeira vez que vesti a camisa da seleção, sempre deixei muito clara minha vontade de estar aqui. Nunca abri mão, sempre fiz todo o possível para estar presente. Tive outras ocasiões que, de repente, poderia não estar presente, mas sempre fiz todo o possível, tudo aquilo que estava ao meu alcance para estar. Para mim sempre foi uma honra, um privilégio e sempre vai ser, isso não vai mudar, independentemente do tempo que eu esteja aqui. Quero jogar todos os jogos e a maioria dos minutos possíveis", apontou.
Em 14 partidas, são 19 gols e três assistências, números que o colocam como artilheiro da equipe espanhola no período.
Prováveis escalações
Para o confronto, Ancelotti deve apostar em uma formação mais próxima da considerada titular, utilizando novamente o quarteto ofensivo.
Brasil: Pedro Morisco; Wesley, Jair Cunha, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Andrey Santos, Bruno Guimarães; Estêvão, Rayan, Raphinha e Vinicius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.
Japão: Zion Suzuki; Shuto Nakano, Ayumu Seko, Hiroki Ito e Junnosuke Suzuki; Kaishu Sano, Daichi Kamada e Ritsu Doan; Takefusa Kubo, Daizen Maeda e Koki Ogawa. Técnico: Hajime Moriyasu.
Onde assistir
O amistoso entre Brasil e Japão terá transmissão da TV Globo (TV aberta), do SporTV (TV fechada) e da Ge TV, no YouTube.
O Brasil jogará novamente no Estádio Nacional, na próxima terça-feira (17), às 7h, para enfrentar Singapura.