Olimpíadas 2024 Olimpíadas 2024: Brasil fica em oitavo no revezamento misto do triatlo Equipe brasileira completou a prova em 1 hora, 27 minutos e 23 segundos

O Brasil ficou em oitavo lugar no revezamento misto do triatlo nos Jogos Olímpicos de Paris, realizado na madrugada desta segunda-feira (5).

A equipe brasileira, formada por Miguel Hidalgo, Djenyfer Arnold, Manoel Messias e Vittóiria Lopes, completou a prova em 1 hora, 27 minutos e 23 segundos.

O #TimeBrasil ficou em oitavo lugar no revezamento misto no #triatlo.



Parabéns, equipe! Vocês já fizeram história! #Paris2024



: Luiza Moraes / COB pic.twitter.com/ghmP01xRoQ — Time Brasil (@timebrasil) August 5, 2024

A medalha de ouro da prova ficou com a Alemanha (Tim Hellwig, Lisa Tertsch, Lasse Luehrs e Laura Lindemann), que completou a prova em 1 hora, 25 minutos e 39 segundos.

Estados Unidos (Seth Rider, Taylor Spivey, Morgan Pearson e Taylor Knibb) e Grã-Bretanha (Alex Yee, Georgia Taylor-Brown, Samuel Dickinson e Beth Potter) ficaram com a prata e a bronze, respectivamente.

Americanos e britânicos chegaram praticamente juntos, apenas um segundo depois dos alemães, e as medalhas foram definidas no 'photo finish', com vantagem para os EUA.

Chegada do revezamento misto do triatlo. Foto: Franck FIFE / AFP

A qualidade da água do rio Sena provocou novas dúvidas nos últimos dias sobre a disputa da prova, após o cancelamento de duas sessões de treino de reconhecimento no rio e da doença contraída por uma atleta belga, que levou à ausência da equipe do país na prova desta segunda-feira.

O revezamento misto do triatlo entrou para o programa olímpico nos Jogos de Tóquio, há três anos.

