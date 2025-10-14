A- A+

DERROTA HISTÓRICA Brasil sai na frente, mas sofre apagão e perde pela primeira vez na história para o Japão Brasileiros perderam por 3 a 2 para os japoneses

O Brasil até começou bem no segundo amistoso nesta data Fifa, mas acabou saindo derrotado da partida. Em duelo contra o Japão, a Seleção perdeu de virada por 3 a 2, em Tóquio, na manhã desta terça-feira (14).

Paulo Henrique e Martinelli marcaram os gols da Seleção, no primeiro tempo. Na segunda etapa, Minamino, Ueda e Nakamura foram os marcadores do Japão no jogo.

Esta foi a primeira derrota brasileira para o Japão na história dos confrontos.

A Seleção volta a campo agora apenas em novembro, quando jogará mais dois amistosos. Os adversários ainda não foram oficializados, mas devem ser duas equipes africanas.

O jogo

Com oito alterações em relação ao time que iniciou o jogo contra a Coreia do Sul, era natural que o Brasil demorasse um pouco mais para se acertar dentro de campo. A primeira boa chance da Seleção só veio aparecer aos nove minutos, depois uma trapalhada da defesa do Japão.

O lance começou com Beraldo, que rebateu a bola para o campo de ataque. Na tentativa de cortar a jogada, o zagueiro Watanabe acabou servindo Martinelli, que avançou até dentro da área e tentou surpreender o goleiro com um toque por cobertura, mas acabou mandando para fora.

A Seleção seguiu propondo o jogo, mas foi o Japão que quase abriu o placar. Doan fez grande jogada individual pela direita, limpou dois jogadores e tocou para Minamino, que já dominou e passou para Ueda, que com o gol aberto, tocou para fora.

Mas como já diz o ditado: quem não faz, leva. Aos 25, em jogada trabalhada de pé em pé, Bruno Guimarães viu Paulo Henrique se infiltrando pela defesa do Japão e achou um lindo passe para o lateral, que dominou e chutou cruzado para abrir o placar e marcar seu primeiro gol pela Seleção.

A boa troca de passes da Seleção voltou a aparcer aos 31 minutos. Desta vez, foi Lucas Paquetá que trabalhou como garçom. O meia deu um ótimo passe de cobertura para Martinelli, que deixou a bola quicar no chão e finalizou cruzado, sem chances para o goleiro. 2 a 0 e mais outra goleada parecia estar a caminho do Brasil nesta Data Fifa.

Segundo tempo

Como já dizia Galvão Bueno: "2 a 0 é o placar mais perigoso do futebol". A premissa se cumpriu, e o Japão voltou para o segundo tempo com uma atitude mais ofensiva. Aos quatro minutos veio a primeira chance. Após rebatida de bola da zaga brasileira, a bola sobrou para Kamada, que chutou rasteiro, mas contou com a interceptação de Paulo Henrique no meio do caminho.

Mas se a primeira tentativa não foi certeira, a segunda foi. Após erro na saída de bola de Fabrício Bruno, Minamino foi esperto para aproveitar a sobra e finalizar no ângulo do goleiro.

O ritmo dos asiáticos continuou forte, enquanto o Brasil estava mal. Resultado: segundo gol do Japão. Aos 16 minutos, Ito cruzou para dentro da área e encontrou Nakamura, que bateu de primeira e contou com o afastamento errado de Fabrício Bruno, que mandou contra o próprio gol.

A resposta do Brasil chegou aos 21, mas foi anulanda. Luiz Henrique achou Matheus Cunha, dentro da área, que finalizou e contou com a ajuda do pernambucano Joelinton para balançar as redes. O lance, no entanto, foi marcado impedimento no início na jogada.

A resposta dos japoneses, no entanto foi certeira, aos 25 minutos. Ito cobrou escanteio na esquerda e achou Ueda, que cabeceou e contou com a falha de Hugo Souza para virar a partida.

