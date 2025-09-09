Brasil se despede das Eliminatórias com derrota para a Bolívia
Com gol de Miguelito, de pênalti, bolivianos ganharam por 1x0 e conquistaram uma vaga na respecagem para o Mundial
O Brasil se despediu das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026 com uma derrota por 1x0 para a Bolívia, nesta terça-feira (9), no Municipal de El Alto. Resultado que, somado ao tropeço da Venezuela diante da Colômbia, permitiu aos bolivianos alcançar uma vaga na repescagem para o Mundial.
A Seleção Brasileira volta a campo em outubro, em dois amistosos contra Coreia do Sul e Japão. O duelo diante dos sul-coreanos será dia 10, em Seul. A partida seguinte, perante os japoneses, acontecerá dia 14, em Tóquio.
O jogo
Precisando vencer e torcer por um tropeço da Venezuela para conseguir uma vaga na repescagem da Copa, a Bolívia partiu para cima do Brasil. Em dez minutos, foram duas boas chances de marcar. Na primeira, Haquín arriscou de longe e Alisson espalmou. Depois, em cruzamento rasteiro, por pouco Enzo Monteiro não completou para as redes.
Marcando em bloco baixo, o Brasil optou por trocar a intensidade do jogo passado, diante do Chile, pela cadência. Tática para não desgastar o time em meio ao confronto disputado em uma altitude superior aos quatro mil metros.
A cada arrancada incompleta e passe perdido por falta velocidade fica nítido que, além da Bolívia, o adversário do Brasil era manter o fôlego em dia. No banco de reservas, um cilindro de oxigênio estava a postos para ajudar os que estavam sofrendo para manter o ritmo. Samuel Lino foi um dos que mais aparentou ter dificuldades.
Aos 44 minutos, o VAR acionou o árbitro Cristian Garay para analisar lance de Bruno Guimarães em Roberto Fernández. Após consulta, foi marcada a penalidade. Miguelito cobrou bem, Alisson foi na bola, mas não evitou o gol.
Festa
No início do segundo tempo, a torcida da Bolívia vibrou mais uma vez com um gol, mas não diante do Brasil. Isso porque, em Maturín, a Colômbia virou para cima da Venezuela, fazendo 3x2. Resultado que colocava os bolivianos na repescagem.
Quando os colombianos ampliaram para 6x3, os bolivianos perceberam que bastava não sair derrotado para sonhar com uma vaga no Mundial. No Brasil, Ancelotti mudou todo o trio ofensivo para reagir.
Empurrada pela torcida, a Bolívia esteve mais próxima do segundo gol, como em cabeçada de Algaranaz defendida por Alisson. No fim, a despedida das Eliminatórias foi com a primeira derrota sob o comando do técnico Carlo Ancelotti. Além disso, a equipe terminou com o pior desempenho da história da Canarinho no torneio desde 1996, com 28 pontos, na quinta posição.
Ficha técnica
Bolívia 1
Carlos Lampe; Diego Medina (Yomar Rocha), Luis Haquín, Efraín Morales e Roberto Fernández; Robson Matheus, Gabriel Villamil e Vaca (Cuellar); Migueito, Moisés Paniagua e Enzo Monteiro (Algaranaz). Técnico: Óscar Villegas.
Brasil 0
Alisson, Vitinho (Marquinhos), Fabrício Bruno, Alexsandro e Caio Henrique; Andrey Santos (Jean Lucas), Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique (Estêvão), Samuel Lino (Raphinha) e Richarlison (João Pedro). Técnico: Carlo Ancelotti
Local: Municipal de El Alto (El Alto/BOL)
Árbitro: Cristian Garay (CHI). Assistentes: Miguel Rocha e Juan Serrano (ambos do CHI)
VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)
Gols: Miguelito (aos 48 do 1ºT)
Cartões amarelos: Fabrício Bruno, Bruno Guimarães (B)