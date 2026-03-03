A- A+

Premiação Brasil se destaca entre os indicados ao Laureus na corrida pelo Oscar do Esporte João Fonseca, Rayssa Leal, Yago Dora e Gabriel Araújo concorrem ao prêmio que será entregue em abril

O Brasil chega forte à edição de 2026 do Laureus World Sports Awards, considerado o “Oscar do Esporte”. Quatro atletas brasileiros estão entre os indicados anunciados nesta terça-feira e colocam o país em evidência nas principais categorias da premiação, que será realizada no dia 20 de abril, no Palácio de Cibeles, em Madri.

O Brasil concorre no tênis, no surfe, no skate e na natação paralímpica. A diversidade de modalidades reforça o momento do esporte brasileiro no cenário internacional, com jovens talentos e atletas já consolidados disputando reconhecimento global.

João Fonseca: a nova joia do tênis mundial

Aos 19 anos, João Fonseca é o representante brasileiro na categoria Revelação do Ano. O tenista viveu uma temporada histórica em 2025: estreou nos quatro Grand Slams, alcançou a terceira rodada em Roland Garros e Wimbledon e entrou para a história ao se tornar o quarto homem mais jovem do século a conquistar um título ATP em simples — atrás apenas de Kei Nishikori, Rafael Nadal e Carlos Alcaraz.

No Australian Open, chamou a atenção ao derrotar Andrey Rublev, então top 10 do mundo, tornando-se o primeiro adolescente desde 2002 a vencer um jogador desse nível na estreia de um Major. A temporada terminou com Fonseca como número 24 do ranking mundial — consolidando sua ascensão meteórica.

Ele concorre com nomes de peso como o piloto Lando Norris e o atacante Désiré Doué, do PSG.

Rayssa Leal: regularidade e protagonismo no skate mundial

Presença quase fixa no Laureus nos últimos anos, Rayssa Leal recebe sua quarta indicação ao prêmio de Melhor Atleta de Esportes de Ação do Ano. Aos 18 anos, a skatista segue colecionando feitos: conquistou o ouro no SLS Super Crown e tornou-se a única atleta a vencer quatro títulos consecutivos da Street League Skateboarding.

Em São Paulo, escreveu mais um capítulo histórico da carreira ao manter a hegemonia em casa. Rayssa já havia sido indicada em 2020, 2023 e 2024, consolidando-se como um dos principais nomes do skate feminino mundial.

— Receber essa indicação é um privilégio enorme. Além de reconhecer nosso sucesso, o prêmio nos dá visibilidade para inspirar a próxima geração — afirmou a atleta.

Ela disputa a categoria com nomes como Chloe Kim (snowboard) e Molly Picklum (surfe).

Yago Dora: do revés olímpico ao topo do surfe

Se 2024 terminou com frustração — fora das Olimpíadas e sem acompanhar o ritmo da elite — 2025 foi o ano da virada para Yago Dora. O surfista conquistou seu primeiro título mundial da World Surf League (WSL) e encerrou a temporada como número 1 do ranking.

A campanha consistente ao longo do ano lhe garantiu a primeira indicação ao Laureus. Yago divide a categoria de esportes de ação justamente com Rayssa Leal, ampliando o protagonismo brasileiro na disputa.

Gabriel “Rocketman” Araújo: ouro e recorde mundial na natação paralímpica

Na categoria de Melhor Paratleta do Ano, o Brasil é representado por Gabriel Araújo, o “Rocketman”. O nadador brilhou no Campeonato Mundial de Natação Paralímpica de 2025 ao conquistar três medalhas de ouro (100m costas S2, 200m livre S2 e 50m costas S2) e quebrar o recorde mundial nos 150m medley individual.

Seis vezes medalhista de ouro em Mundiais, Gabriel usa o sucesso como plataforma para defender maior igualdade no esporte.

— Estou muito honrado em ser indicado para o Laureus World Sports Awards e, antes de tudo, quero agradecer à minha família e amigos que me apoiam todos os dias e tornam tudo isso possível. Sou especialmente grato ao meu técnico, Fábio, pela dedicação, orientação e por acreditar em mim durante toda essa jornada. Nossa história está apenas começando e temos a ambição de fazer história. Cada vez que entro na piscina, sou motivado por algo maior que medalhas: quero mostrar às pessoas com deficiência que o esporte também é para elas, que elas pertencem e que podem conquistar grandes feitos. Também agradeço sinceramente ao Comitê Paralímpico Internacional, ao Comitê Paralímpico Brasileiro e ao Laureus Awards por essa indicação e por reconhecer atletas paralímpicos no mundo inteiro. Esse reconhecimento representa um progresso para um mundo esportivo mais inclusivo e igualitário, e tenho orgulho de fazer parte desse movimento — declarou.

Neste ano, os indicados ao Melhor Atleta do Ano incluem três atletas que atingiram o auge de suas modalidades: Carlos Alcaraz recuperou o ranking mundial número 1 após vencer o French Open e o US Open, além de chegar à final de Wimbledon e do ATP Finals. O artilheiro do Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, ajudou o clube a conquistar seis títulos em 2025 e recebeu a Bola de Ouro. Mondo Duplantis quebrou quatro recordes mundiais no Mundial de Atletismo, terminando 2025 invicto.

As indicadas à Melhor Atleta do Ano incluem a vencedora de 2024, Aitana Bonmatí, primeira mulher a ganhar três Bolas de Ouro, após conquistar o triplete doméstico pelo FC Barcelona. Faith Kipyegon conquistou o quarto ouro no Mundial de Atletismo na prova dos 1500m, e Katie Ledecky chegou a 30 medalhas em Mundiais de Natação.

