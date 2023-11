Brasil só deve ter dois escalados de time que perdeu a Copa América; veja onde estão

A- A+

Há pouco mais de dois anos, Brasil e Argentina se enfrentaram pela decisão da Copa América de 2021, no Maracanã vazio devido às restrições da pandemia da Covid-19. A partida terminou com os hermanos faturando o título, e de lá para cá, muita coisa mudou nas duas equipes. Saiba onde estão os jogadores que fizeram parte da campanha do vice-campeonato da seleção brasileira.

Os únicos jogadores que foram titulares na final de 2021 e têm grandes chances de começar jogando hoje são o zagueiro Marquinhos (praticamente garantido) e o lateral esquerdo Renan Lodi, que disputa a vaga com Carlos Augusto — na partida contra a Colômbia, na última quinta-feira, ele levou a melhor na concorrência interna. Outros dois atletas estavam no banco na decisão: o goleiro Alisson, que hoje será titular, e o zagueiro Emerson Royal, que entrou em campo no lugar de Lodi há dois anos e também deve fazer parte dos onze iniciais.

Titular e capitão durante boa parte da seleção brasileira sob o comando de Tite, Thiago Silva não ganhou novas chances nas três convocações de Diniz. Já o lateral-direito Danilo jogou os três primeiros jogos do técnico interino, mas sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita durante a partida contra a Venezuela, em outubro, e passa por tratamento desde então.

No meio, os três jogadores escolhidos por Tite para disputar a final não estão mais na seleção. Casemiro, que fez parte da primeira convocação de Diniz, também sofreu lesão muscular na coxa e não retornou desde as partidas de setembro. Fred, seu ex-companheiro no Manchester United e que está desde agosto no Fenerbahçe, da Turquia, não ganhou novas chances.

Outro jogador que não entrou em campo sob o comando de Diniz foi Lucas Paquetá, que estava na primeira lista do treinador mas foi cortado às pressas horas antes da primeira convocação. Ele é investigado em um esquema de manipulação de resultados no futebol para gerar lucro em apostas esportivas. De acordo com o treinador, a decisão foi para preservar o jogador e garantir que ele possa resolver a questão à sua maneira, e que as portas da seleção sempre estão abertas para o atleta do West Ham. Neste meio tempo, ele continua atuando por seu clube na Inglaterra.

O trio de ataque principal também está completamente modificado. Neymar e Vini Jr. são desfalques por lesão, ambas sofridas durante compromissos pelo Brasil em Datas Fifa, e Richarlison atravessa má fase psicológica e técnica, perdeu a vaga para a concorrência interna e atualmente se recupera de cirurgia no púbis. Ele foi convocado nas duas primeiras listas de Diniz, mas não correspondeu às expectativas e perdeu a vaga na terceira convocação.

