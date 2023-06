A- A+

Lisboa - Apesar de ter mais volume de jogo, a Seleção Brasileira errou muito, principalmente em finalizações, não conseguindo reverter as estatísticas em gol e foi derrotada por 4x2 para Senegal, em amistoso realizado nesta terça-feira (20), no estádio José Alvalade, em Lisboa.

O Brasil até saiu na frente com Lucas Paquetá, mas sofreu o empate ainda no primeiro tempo. Ao voltar para a etapa complementar, a seleção senegalesa iniciou mais ligada e ativa, conseguindo marcar dois gols antes dos 10 minutos. Inclusive, o terceiro gol, marcado pelo atacante Sadio Mané, foi uma obra de arte, sendo aplaudido de pé por todo o estádio, que tinha presença maciça de torcedores brasileiros.

O zagueiro Marquinhos ainda diminuiu a desvantagem brasileira, aos 12 minutos do segundo tempo, o que fez com o que o Brasil partisse em busca do empate, mas esbarrou no pouco repertório tático e dificuldade grande para criar lances de perigo ao gol adversário.

Antes do jogo acabar, já nos acréscimos do segundo tempo, Senegal ainda conseguiu marcar o quarto gol com Mané, de pênalti.

O Brasil volta a jogar no dia 4 de setembro, quando estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, recebendo a Bolívia, em um estádio brasileiro ainda a ser confirmado pela CBF.

Primeiro tempo morno

A primeira etapa do amistoso começou com o Brasil ditando o ritmo do jogo, mas com intensidade moderada. Logo aos 10 minutos, o meia Lucas Paquetá abriu o placar após um cruzamento de Vinícius Junior, marcando seu nono gol com a camisa da Canarinho. Cinco minutos depois, um pênalti chegou a ser assinalado devido a um pisão em cima de Vini Jr., mas a revisão do VAR apontou que o atacante brasileiro estava em posição irregular, transformando a marcação do pênalti em impedimento.

O empate de Senegal veio dos pés do atacante Habib Diallo, aos 21 minutos, quando a defesa brasileira tentou afastar a bola após um cruzamento, mas sobrou para o camisa 7 senegalês na entrada da grande área pegar de primeira com a perna esquerda, sem defesa para o goleiro Ederson.

Segundo tempo quente

A atmosfera do Estádio José Alvalade começar a esquentar no segundo tempo. Aos seis minutos, o gol da virada de Senegal. Mané recebeu na entrada da área, passou a bola para Sarr tocar de cabeça para o meio buscando o atacante Diallo. O zagueiro Marquinhos tentou interceptar o passe e fez gol contra.

Três minutos depois, aos nove, o terceiro gol de Senegal. Sadio Mané aproveitou o rebote dado pelo goleiro Ederson, no lado esquerdo de ataque, trouxe para o pé direito e bateu colocado. Aos 12, o zagueiro Marquinhos se redimiu do gol contra e diminuiu a desvantagem brasileira.

A partir de então, o jogo passou a acontecer no campo de defesa de Senegal, com a Seleção buscando o empate. Porém, nos acréscimos, aos 51, Senegal puxou um contra-ataque com Nicolas Jackson, que foi derrubado na área por Ederson. Sadio Mané cobrou a penalidade e decretou o 4x2.

Ficha técnica

Brasil 2

Ederson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas (Alex Telles); Bruno Guimarães, Joelinton (Raphael Veiga) e Lucas Paquetá (André); Malcom (Rony), Vini Jr. e Richarlison (Pedro). Técnico: Ramon Menezes

Senegal 4

Mory Diaw; Ismail Joshua, Moussa Niakhate, Kalidou Koulibaly e Youssoud Sabaly; Pathe Ciss (Kouyate), Pape Gueye (Diatta) e Nampalys Mendy; Ismaila Sarr, Mouhamadou Habibou e Sadio Mané. Técnico: Aliou Cisse

Local: Estádio José Alvalade (Lisboa, Portugal)

Árbitro: Gustavo Correa (POR). Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mora (POR)

Gols: Lucas Paquetá (aos 10 do 1T) e Marquinhos (aos 12 do 2T); Habib Diallo (aos 21 do 1T), Marquinhos (contra, aos 6 do 2T) e Sadio Mané (aos 9 e 51 do 2T).

Cartões amarelos: Pathe Ciss e Diatta (SEN); Danilo e Ayrton Lucas (BRA)

