Brasil sofre, recorre a Darlan e vence a República Tcheca no pré-olímpico

A- A+

A seleção brasileira de vôlei venceu a segunda partida seguida no pré-olímpico, no Maracanãzinho, e segue invicta na briga por uma vaga nas Olimpíadas de Paris. Com susto e drama, a equipe venceu a República Tcheca, neste domingo (1º), por 3 a 2 com destaque para a atuação do oposto Darlan. A seleção volta à quadra na terça-feira (3) contra a Alemanha.

Os brasileiros começaram perdendo o jogo. Os tchecos fecharam a partida por 25 a 22, em uma disputa ponto a ponto. A seleção reagiu a partir do segundo set melhorando fundamentos como o saque. Os brasileiros chegaram a fazer sete pontos seguidos e fecharam por 25 a 16.

O terceiro set também foi do Brasil, por 25 a 20. Desta vez o Brasil melhorou nos bloqueios e contou com a bom desempenho do oposto Alan que só neste set fez dez pontos. Já o quarto set o Brasil foi dominado pelos Tchecos e perderam por 25 a 20.

No tie-break, os brasileiros chegaram a estar perdendo por 13 a 9 (faltando apenas dois pontos para os tchecos fecharem a partida), mas Darlan salvou o Brasil, também contagiando a torcida, e os brasileiros fecharam por 16 a 14.

O bom desempenho de Darlan, que fechou a partida com 23 pontos e cinco aces, colocou em dúvida, mais uma vez, o trabalho do técnico Renan dal Zotto. Nas redes sociais internautas lembraram que o jogador sequer seria convocado e só foi chamado porque Felipe Roque pediu dispensa.

Veja também

Sport Sport lança nova camisa em alusão ao Outubro Rosa