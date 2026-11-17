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AMISTOSO Brasil Sub-20 faz 9 a 0 no Peru com três de joia do Vasco, dois de Robinho Jr. e um de "inglês" Ex-Sport, o volante Zé Lucas esteve em campo

No último amistoso antes do Sul-Americano, a seleção brasileira sub-20 aplicou um sonoro 9 a 0 no Peru em jogo disputado na noite desta segunda-feira, 16, no Mangueirão, em Belém (PA). Andrey Fernandes, joia do Vasco, marcou um hat-trick, com três gols, e Robinho Jr., ex-Santos, foi o autor de mais dois.





A goleada mantém a boa sequência da equipe de Paulo Victor Gomes, que de 11 jogos em 2026, venceu 10, três deles, incluindo o resultado conquistado no Norte do País, por três ou mais gols de diferença. A única derrota foi em junho, quando o Brasil perdeu de 2 a 0 para o Chile alguns dias depois de bater o mesmo adversário.



O jogo contra os peruanos foi o teste final do treinador ex-Palmeiras antes da convocação para o Sul-Americano da categoria, que será disputado na Colômbia de 22 de janeiro a 7 de fevereiro de 2027. A seleção é a atual bicampeã consecutiva do torneio, que serve como classificatória para a Copa do Mundo Sub-20.

Zé Lucas em campo pela seleção sub-20. Foto: Joilson Marconne / CBF





Estrela da noite, Andrey Fernandes marcou três em apenas seu segundo jogo na divisão. Com 18 anos completados em fevereiro, ele veio do Sub-17 balançando as redes quatro vezes em seis oportunidades e se credencia como um dos potenciais artilheiros da equipe, junto a Bruninho, que também aparece forte entre os melhores marcadores.



Paulo Victor Gomes sai com uma 'dor de cabeça' boa após a goleada de 9 a 0 sobre o Peru, já que, além de a joia do Vasco esquentar a concorrência no ataque, ainda viu Robinho Jr., que tem dupla nacionalidade, brasileira e italiana, brilhar nas primeiras partidas com a amarelinha. Por qual vai jogar, ainda é uma incógnita.

Andrey garantiu um hat-trick. Foto: Joilson Marconne / CBF





Outro estreante que surge em boa fase é Matheos Ferreira, autor de um dos gols da goleada. Nascido em Ashington, na Inglaterra, o ponta do Newcastle tem pais brasileiros é outro que está apto a jogar por dois países diferentes, mas tudo depende da continuidade.



Vale lembrar que as regras de naturalização permitem que um atleta mude de equipe nacional se tiver disputado, no máximo, três jogos por um país antes de completar 21 anos.

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