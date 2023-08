A- A+

Vôlei Brasil supera Chile em quadra e alcança segunda vitória no Sul-Americano Próxima adversária do Brasil agora será a Colômbia, em jogo às 20h30 desta segunda-feira (28)

A estreia vitoriosa diante do Peru, por três sets a zero neste sábado (26), foi apenas o começo da trajetória da seleção brasileira masculina de vôlei no Campeonato Sul-Americano. Nesta noite, o Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), na Zona Sul do Recife, esteve lotado para ver o Brasil vencer mais uma vez em quadra, agora contra o Chile. A vantagem também foi de 3 a 0.

O primeiro set foi encerrado em 25 a 17 para o Brasil, e a atuação de destaque ficou por conta do oposto Felipe Roque, que soube converter a sua altura de 2.12m. em saques seguros, assegurando a vantagem ao longo de todo o jogo. Roque é o mais alto da equipe e após a partida da estreia, contra o Peru, revelou que justamente esse fundamento estava sendo a sua principal dificuldade nos treinos.

No segundo momento, a superioridade dos “donos da casa” também ficou evidente, com o placar fechado em 25 a 18. Parte desse “aperto” foi resultando de dois erros seguidos do ponteiro Honorato, natural da Paraíba e única peça oriunda do Nordeste no time.

E se o segundo momento foi mais difícil, o terceiro e último set deixou o técnico Renan Dal Zotto com ainda mais dor de cabeça. Apenas faltando menos de quatro minutos para o desfecho do jogo foi que o Brasil alcançou um maior espaço no placar, concluindo a partida em 25 a 19.

Abaixo, confira os relacionados para a disputa

Levantadores: Bruninho e Fernando Cachopa

Opostos: Alan e Felipe Roque

Centrais: Flávio, Lucão, Otávio e Judson

Ponteiros: Lucarelli, Honorato, Adriano e Leal

Líberos: Maique e Thales

Abaixo, confira os jogos do Brasil no Sul-Americano 2023

1º jogo) Brasil 3x0 Peru, às 20h30 - (26/08 - sábado)

2º jogo) Brasil 3x0 Chile, às 19h30 - (27/08 - domingo)

3º jogo) Brasil x Colômbia, às 20h30 - (28/08 - segunda-feira)

4º jogo) Brasil x Argentina, às 20h30 - (30/08 - quarta-feira)

Veja também

Série B Vitória empata com Atlético-GO e aumenta vantagem sobre o Sport na liderança da Série B