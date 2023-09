A- A+

mundial de basquete Brasil surpreende e vence o Canadá na Copa do Mundo de Basquete Em forte atuação coletiva e de Bruno Caboclo, seleção mostra garra e concentracão para virar no último quarto. Grupo L fica embolado

O Brasil teve seu maior desafio pelo Mundial de Basquete na manhã desta sexta-feira (1), em Jacarta, e viveu uma manhã histórica, daquelas que explicam o que é o espoete. Em jogo disputadíssimo e de grande apresentação, a seleção bateu o favoritaço Canadá por 69 a 65 e embolou o grupo L da competição.

O Brasil derrubou os 100% de aproveitamento e agora todos os integrantes do grupo têm campanha de três vitórias e uma derrota. No domingo (3), às 6h45, a seleção encara a forte Letônia, com a vitória valendo a classificação às quartas de final.

Desde o primeiro quarto, o time de Gustavo de Conti já mostrava nível alto de competitividade. Bruno Caboclo (19 pontos e 13 rebotes), destaque da equipe no Mundial, voltou a brilhar nos dois lados da quadra. A seleção terminou vencendo por 16 a 13.

Do outro lado estava a equipe que mais pontua neste Mundial, ainda não batida, com 102 de média antes da partida. Comandandos pelo cestinha da partida Shai Gilgeous-Alexander (23 pontos, 5 rebotes e 2 assistências), os canadenses foram agressivos e aceleraram o jogo para se recuperar no segundo quarto.

No segundo tempo, equilíbrio total. O jogo ficou mais físico e os espaços diminuíram nos garrafões. Brasil e Canadá sofreram com o baixo aproveitamento de arremessos, especialmente os de três pontos.

Importantíssimo, Gui Santos (10 pontos, 3 rebotes e 1 assistência) ganhou mais espaço na partida, Caboclo cresceu ainda mais e o Brasil passou a ganhar rebotes e ser mais preciso na conclusão, embora ainda tivesse dificuldades para atacar a cesta. O Canadá, que sofria com péssimo dia de Nickeil Alexander-Walker no perímetro (1 de 8 nos arremessos de três), equilibrava com jogo de muita eficiência de Shai e de Lugentz Dort (17 pontos e 5 rebotes).

A forte defesa canadense sofreu dois golpes duros no último quarto. Dillon Brooks, pilar do sistema da equipe, chegou a 4 faltas e precisou sentar no banco. Nos últimos minutos, Lucas Dias e Dwight Powell também acabaram fora por estourarem o limite de faltas.

Os últimos dois minutos de partida foram nervosos, com arbitragem confusa. Mas não intimidou o Brasil, que chegou a perder por 8 pontos no último quarto mas buscou a igualdade, a liderança e a defendeu ponto a ponto. Nos últimos segundos, Yago (8 pontos, 4 rebotes e 10 assistências) aumentou a liderança do Brasil para duas posses.

Após segurar a vantagem e fazer seus últimos pontos com Gui, o Brasil ainda precisou voltar à quadra para jogar 0,4 segundos após revisão da arbitragem. Mas o desfecho foi o mesmo: uma vitória histórica, que derrubou os 100% de aproveitamento e colocou a seleção mais perto de uma antes improvável vaga nas quartas.

Agora, o Brasil vai à última rodada da segunda fase dependendo apenas de si para avançar às quartas de final. A seleção brasileira, que ocupa a segunda colocação do grupo, vai enfrentar a líder Letônia no próximo domingo, às 6h45 (de Brasília).

