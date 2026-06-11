Brasil tem 4 nomes entre os 50 melhores da Copa em ranking de site norte-americano; veja lista
Lista reúne atletas de diversas seleções e conta com representantes da seleção brasileira
No dia do início da Copa do Mundo de 2026, o site norte-americano "The Athletic" divulgou um ranking com os 50 melhores jogadores presentes no torneio.
A lista reúne atletas de diversas seleções e conta com quatro representantes da seleção brasileira, além de nomes históricos como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.
O brasileiro mais bem colocado é o zagueiro Gabriel Magalhães, que aparece na sétima posição. Na sequência surgem Vinícius Júnior, em 15º lugar, Raphinha, na 21ª colocação, e Marquinhos, que fecha a participação brasileira ocupando o 41º posto.
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Entre os grandes astros históricos, Messi aparece na 25ª posição, enquanto Cristiano Ronaldo ocupa o 50º e último lugar da relação elaborada pelo portal estadunidense.
O topo do ranking é liderado pelo francês Ousmane Dembélé. O atacante do Paris Saint-Germain ficou à frente de Harry Kane, da Inglaterra, e da joia espanhola Lamine Yamal, que completa o pódio.
O top-10 ainda conta com nomes de destaque do futebol europeu, como Michael Olise (França), Vitinha (Portugal), Mbappé (França), Pedri (Espanha), Achraf Hakimi (Marrocos) e Bruno Fernandes (Portugal).
RANKING DOS 50 MELHORES JOGADORES DA COPA DO MUNDO SEGUNDO O THE ATHLETIC:
1º - Ousmane Dembélé (França)
2º - Harry Kane (Inglaterra)
3º - Lamine Yamal (Espanha)
4º - Michael Olise (França)
5º - Vitinha (Portugal)
6º - Kylian Mbappé (França)
7º - Gabriel Magalhães (Brasil)
8º - Pedri (Espanha)
9º - Achraf Hakimi (Marrocos)
10º - Bruno Fernandes (Portugal)
11º - Luis Díaz (Colômbia)
12º - Declan Rice (Inglaterra)
13º - Erling Haaland (Noruega)
14º - Nuno Mendes (Portugal)
15º - Vinicius Junior (Brasil)
16º - Joshua Kimmich (Alemanha)
17º - William Saliba (França)
18º - Willian Pacho (Equador)
19º - Jude Bellingham (Inglaterra)
20º - Federico Valverde (Uruguai)
21º - Raphinha (Brasil)
22º - Jonathan Tah (Alemanha)
23º - Thibaut Courtois (Bélgica)
24º - Dayot Upamecano (França)
25º - Lionel Messi (Argentina)
26º - Enzo Fernández (Argentina)
27º - Antoine Semenyo (Gana)
28º - Virgil van Dijk (Países Baixos)
29º - Désiré Doué (França)
30º - João Neves (Portugal)
31º - Bukayo Saka (Inglaterra)
32º - Moisés Caicedo (Equador)
33º - Jérémy Doku (Bélgica)
34º - Florian Wirtz (Alemanha)
35º - Yan Diomande (Costa do Marfim)
36º - Fabian Ruiz (Espanha)
37º - Julián Álvarez (Argentina)
38º - Martin Ødegaard (Noruega)
39º - Rayan Cherki (França)
40º - Bernardo Silva (Portugal)
41º - Marquinhos (Brasil)
42º - Mohamed Salah (Egito)
43º - Piero Hincapié (Equador)
44º - Rodri (Espanha)
45º - Arda Güler (Turquia)
46º - Rúben Dias (Portugal)
47º - Hakan Çalhanoglu (Turquia)
48º - Jamal Musiala (Alemanha)
49º - Nico Paz (Argentina)
50º - Cristiano Ronaldo (Portugal)