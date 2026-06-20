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futebol Brasil tem 99,95% de chance de se classificar para a segunda fase da Copa Caso passe na liderança, a Seleção volta a jogar no dia 29, uma segunda-feira, às 14h, contra o segundo colocado do Grupo F, em Houston

A seleção brasileira conquistou, nesta sexta-feira, sua primeira vitória na Copa do Mundo 2026 ao bater o Haiti por 3 a 0, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Matheus Cunha marcou duas vezes. Vinícius Júnior também deixou sua marca.

Com a vitória, o Brasil chega aos quatro pontos e fica na liderança do Grupo C por causa do saldo de gols. O Marrocos tem os mesmos quatro pontos, mas o saldo de gol do conjunto africano é de +1, enquanto o Brasil tem +3.

De acordo com o supercomputador da Opta, quatro pontos devem ser suficientes para qualquer seleção avançar para a segunda fase. As chances são de 99,95%.

Na terceira colocação do Grupo C está a Escócia, com três pontos Já o Haiti está zerado e não tem mais chances de alcançar os escoceses, uma vez que o primeiro critério de desempate é o confronto direto, e os haitianos perderam para o time europeu na estreia.

A rodada final está agendada para a próxima quarta-feira, 24, às 19h (de Brasília). A seleção brasileira encara a Escócia, em Miami. Enquanto, o Marrocos mede forças com o Haiti, em Atlanta

Para garantir a primeira posição, o Brasil precisa ganhar da Escócia e sustentar um saldo de gol superior ao do Marrocos.

Se passar na liderança, a seleção brasileira volta a jogar no dia 29, uma segunda-feira, às 14h, contra o segundo colocado do Grupo F, em Houston. Caso fique em segundo, o Brasil terá de enfrentar o líder do Grupo F, em Guadalupe, no mesmo dia 29, às 22h.

Na hipótese de ficar em terceiro, o Brasil terá de aguardar a definição dos demais classificados para saber contra quem vai jogar.

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