Jogos Pan-americanos 2023 Brasil tem dia perfeito nos esportes coletivos do Pan-Americano 2023 País venceu no vôlei, basquete, handebol e polo aquático

A terça-feira (31) foi um dia repleto de vitórias para o Brasil em muitos esportes coletivos nos Jogos Pan-Americanos. O México foi a principal vítima do dia. No vôlei masculino, triunfo por 3 sets a 0 dos brasileiros. No basquete, vitória por larga vantagem,74x54. Para fechar a freguesia, no polo aquático, entre os homens, vitória por 21x10. Ainda na piscina, a equipe feminina goleou por 31x2 as chilenas. E no handebol, os representantes verde-amarelos bateram a República Dominicana por 36x20.

Vôlei

O dia foi de mais uma vitória tranquila para o Brasil no Grupo A do vôlei masculino. Depois de ter batido a Colômbia na primeira rodada, dessa vez foi o México que foi derrotado por 3 sets a 0. Parciais de 25-13, 25-15 e 25-20. Darlan foi novamente o destaque da equipe, anotando 15 pontos no jogo. Nesta quarta-feira (1º), às 10h30, a seleção masculina volta à quadra diante de Cuba já com a vaga assegurada à próxima fase.

Basquete

Na estreia do torneio, o time comandado pelo técnico Gustavo De Conti derrotou o México por 74x54. Os adversários conseguiram complicar a partida apenas nos primeiros minutos de jogo. Depois, a seleção brasileira controlou o confronto sem maiores sustos. Numa partida em que o coletivo predominou, cinco atletas marcaram mais de dez pontos. Destaque para Gabriel Crepaldi, que anotou 14 pontos e foi o cestinha da partida. Nesta quarta, o Brasil enfrenta o Chile, a partir das 20h.

Handebol

Cem por cento focados na disputa que garante vaga direta nos Jogos Olímpicos de Paris, o Brasil venceu mais uma no handebol. Vitória por 36x20 diante da República Dominicana. Nesta quarta, os brasileiros jogam novamente, em duelo contra a equipe dona da casa, o Chile, também às 20h.

Duas vitórias no polo aquático

As mulheres não tiveram dificuldades e impuseram uma das maiores goleadas do dia: 31x2 diante do Chile. Já entre os homens, novo triunfo contra o México, 21x10. A quarta-feira será um dia com dois confrontos diante dos Estados Unidos. Às 9h30, as mulheres entram na água, enquanto que os homens jogam às 15h.

