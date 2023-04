A- A+

Xadrez Brasil tem participação positiva no Campeonato Mundial Escolar de Xadrez na Grécia Destaque para Davi dos Santos de Fassio, do Distrito Federal, que terminou em oitavo lugar, na categoria Sub-9

A delegação do Brasil teve uma participação positiva no Campeonato Mundial Escolar de Xadrez, realizado na última semana, na Grécia, e que reuniu milhares de enxadristas de vários países. Destaque para Davi dos Santos de Fassio, do Distrito Federal, que terminou em oitavo lugar, na categoria Sub-9.

No feminino, destaque para a mestre nacional Juliana Figueira, que encerrou a competição em 11º lugar, na categoria Sub-13. No total, sete atletas representaram o Brasil no Mundial. A classificação dos demais ficou assim: Marcel Augusto Calassa Alcantara (20º), Tobias Luiz Carvalho de Oliveira (22º), Gabriel Johnson Patino Fatz (32º), Olavo Tadeu Carvalho Oliveira (44º) e Maria Eduarda Tischler Lema Garcia (24º).

O presidente da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX, Máximo Igor Macedo, avaliou positivamente a participação do Brasil. "Ficamos satisfeitos com o rendimento dos brasileiros no Mundial Escolar, com resultados importantes, já refletindo a contribuição do Projeto Futuros Olímpicos no desenvolvimento técnico de nossos jovens representantes", disse Igor.

Após o FENAC & FENAJ, que será realizado de 3 a 7 de maio, na cidade do Natal/RN, a CBX realizará ajustes e divulgará os participantes do Projeto Futuros Olímpicos de 2023. "Dessa maneira esperamos avançar ainda mais em nossa missão de fortalecer nossa delegação e proporcionar treinamento para os melhores enxadristas de cada região do Brasil", revelou o dirigente.

