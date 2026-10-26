Brasil tem participação tímida e passa em branco na Bola de Ouro pelo terceiro ano consecutivo

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A Bola de Ouro 2026 aconteceu nesta segunda-feira, 26, em evento realizado no London Palladium, na capital inglesa. Os jogadores brasileiros indicados não venceram nenhuma das categorias e o País termina sem conquistas pela terceira edição consecutiva.



Na principal disputa entre os homens, Vinicius Jr. acabou na 17ª posição no prêmio de melhor jogador do mundo. Os zagueiros Gabriel Magalhães e Marquinhos completaram a lista de indicados do Brasil e ficaram, respectivamente, nas 21ª e 25ª colocações.



Esta é a primeira vez que o País fica fora do top-10 masculino desde 2021, quando Neymar foi o 16º colocado. O resultado também é o pior desde 2010, ocasião em que Maicon, então lateral da Inter de Milão, ficou em 17º.



No feminino, a única jogadora brasileira indicada foi a goleira Lorena, que atua no Kansas City Current, dos Estados Unidos. Ela finalizou na 28ª colocação empatada com Melvine Malard, do Manchester United, e Vivianne Miedema, do Manchester City.



Lorena também concorreu ao prêmio de melhor goleira do mundo. Ela acabou superada por Cata Coll, do Barcelona e da seleção espanhola, que conquistou três títulos nacionais e a Champions League Feminina.





Ausência de representantes em diversas categorias



Se Lorena representou o Brasil entre as melhores goleiras do mundo, a categoria ficou sem nenhum indicado do País no masculino. No ano passado, Alisson, que venceu o prêmio em 2019, ficou na segunda posição e só terminou atrás de Gianluigi Donnarumma.



Depois de ter Estêvão como quarto colocado em 2025, nenhum brasileiro foi escolhido para disputar o prêmio de melhor jovem talento do ano. Rodrygo (2018), Vini Jr. (2019) e Sávio (2024) foram os únicos que já participaram da categoria nas edições anteriores e, coincidentemente, também ficaram em quarto lugar.



O Brasil também não teve nenhum técnico indicado ao prêmio de melhor atuando no futebol feminino. Arthur Elias, comandante da seleção brasileira, ficou na quarta posição no ano passado e na terceira em 2024, quando conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris.



Última conquista brasileira



Um brasileiro venceu uma categoria da Bola de Ouro pela última vez em 2023. Na ocasião, Vinicius Jr. levou o Prêmio Sócrates em função do seu combate ao racismo e do investimento na educação pública por meio do Instituto Vini Jr.



Antes disso, o último premiado foi o Alisson, em 2019, como melhor goleiro do mundo. Na principal categoria, Ronaldo possui duas conquistas (1997 e 2002), enquanto Rivaldo (1999), Ronaldinho Gaúcho (2005) e Kaká (2007) têm um troféu cada.

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