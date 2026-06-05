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tênis Brasil tem quatro semifinalistas em Roland Garros em quadra nesta sexta; veja disputas Juvenil tem Victória Barros enfrentando a chinesa Xinran Sun, enquanto Guto Miguel e Leonardo Storck duelam por vaga na final; nas duplas, Luisa Stefani e canadense também brigam por decisão

A campanha de quartas de final de João Fonseca, que eliminou Novak Djokovic e parou em Jakub Mensik, marcou a disputa de Roland Garros. Mas o tênis brasileiro segue fazendo bonito no saibro francês: quatro atletas do país disputarão semifinais hoje. Uma delas é um confronto que já garantiu um dos representantes do país na decisão: o duelo entre Guto Miguel e e Leonardo Storck, na categoria juvenil do torneio.

Guto é o atual número 4 do mundo no ranking juvenil da ITF (Federação Internacional de Tênis), enquanto Storck é 56º. Os atletas de 17 anos se enfrentam hoje, em sessão que começa às 6h (de Brasília), na quadra 6. O vencedor encara quem triunfar no confronto americano entre Keaton Hance (número 6 do mundo) e Michael Antonius (14). O Brasil já teve três finalistas juvenis no torneio simples masculino, mas nunca chegou ao título.

Na mesma sessão na quadra 6, Victória Barros, de 16 anos, primeira semifinalista brasileira juvenil feminina em 39 anos e número 4 do mundo, tem pela frente a chinesa Xinran Sun, número 2, de 15. A outra semifinal tem a russa Alisa Oktiabreva (17 anos e número 309 do ranking) contra a tcheca Jana Kovackova (15 anos e número 6).

Barros se juntou a Dadá Vieira (em 1987) como a segunda semifinalista juvenil do torneio no simples feminino.





Já entre os profissionais, a brasileira Luis Stefani busca a decisão em dupla com a canadense Gabriela Dabrowski. Números 9 e 4 do ranking de duplas da WTA, respectivamente, as duas enfrentam dupla formada pela tcheca Katerina Siniakova e pela americana Taylor Townsend, números 1 e 2 do mundo nas duplas, respetivamente. As vencedoras encaram quem ganhar o confronto entre Shuko Aoyama/En-Shuo Liang e Anna Danilina/Aleksandra Krunic. Ambos os duelos acontecem na quadra Simmone-Mathieu, hoje, em sessão que começa às 7h.

Medalhista olímpica em óquio-2020, Stefani, de 28 anos, busca o segundo título de grand slam da carreira, depois de conquistar o Australian Open de 2023 nas duplas mistas, ao lado do também brasileiro Rafael Matos. No ano passado, foi vice-campeã em Wimbledon, também nas duplas mistas, ao lado do inglês Joe Salisbury.

A edição 2026 de Roland Garros se encerra no domingo. No simples feminino, a final tem Maja Chwalinska contra Mirra Andreeva, que se enfrentam amanhã. Já no masculino, Mensik enfrenta Alexander Zverev em uma das semifinais hoje, enquanto a outra tem duelo italiano entre Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.

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