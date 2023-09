A- A+

BRASIL Brasil tenta manter hegemonia no mundial de surfe Filipe Toledo e João Chianca são os representantes do país entre os cinco competidores que disputam o WSL Finals, na Califórnia

Dois brasileiros, dois australianos e um americano entrarão na água em Trestles, na Califórnia. Apenas um deles terminará o dia com o título de campeão mundial de surfe de 2023. O prazo de realização do WSL Finals, evento em “matamata” que define o número 1 da temporada, começa hoje e vai até o próximo dia 16, mas as previsões apontam boas chances que ele seja disputado neste domingo.

Filipe Toledo e João Chianca são os brasileiros na disputa, tentando manter no país a taça — Toledo venceu no ano passado, Gabriel Medina em 2021 e 2018 e Italo Ferreira em 2019, o circuito não foi realizado em 2020 por causa da pandemia

Quarto do ranking na temporada, João entra na água logo na primeira bateria, contra o australiano Jack Robinson. Quem vencer, enfrentará outro australiano, Ethan Ewing. O melhor deste confronto terá pela frente o americano Griffin Colapinto, número 2 do ranking. E quem, enfim, passar por esse duelo medirá forças com Filipe numa melhor de três baterias para definir o campeão.

— O Filipe é favorito, tem tudo para repetir a vitória do ano passado. Tem uma facilidade muito grande para fazer as manobras indicadas pelo critério exposto pela WSL. Vejo o Colapinto como o adversário a ser batido. É local e domina bem as manobras aéreas também — analisa Marcelo Andrade, do programa especializado “Por Dentro do Tour”.

— As disputas vão ser duríssimas. São vários atletas de alto nível e que podem surpreender — diz Filipe.

No feminino, a havaiana Carissa Moore é a favorita para conquistar seu sexto título mundial. As demais finalistas são as australiana Tyler Wright e Molly Picklum e as americanas Caroline Marks e Caitlin Simmers.

