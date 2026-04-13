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ESPORTES

Brasil terá Semana Nacional do Esporte

Comemorações ocorrerão nos dias próximos a 23 junho

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Equipe conquistai a terceira medalha da história para o Brasil em mundiais de marcha atléticaEquipe conquistai a terceira medalha da história para o Brasil em mundiais de marcha atlética - Foto: Mariana Sá/COB

O Brasil terá, a partir deste ano, a Semana Nacional do Esporte. Texto publicado na edição desta segunda-feira (13) do Diário Oficial da União prevê as comemorações para a semana do dia 23 de junho, já considerado Dia Nacional do Esporte.

A finalidade é incentivar a prática esportiva como instrumento de promoção de saúde, inclusão social, educação e qualidade de vida.

As comemorações deverão ser promovidas pelo poder público, em conjunto com instituições de ensino, organizações esportivas e entidades da sociedade civil.

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As iniciativas devem ser direcionadas à divulgação dos benefícios físicos, mentais e sociais do esporte e devem ocorrer por meio de:

De acordo com a lei, as ações deverão incluir e valorizar todas as faixas etárias e modalidades.

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