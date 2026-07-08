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Futebol Brasil termina Copa do Mundo em 11º lugar, sua pior posição em 60 anos Seleção igualou a campanha da Copa de 1966 quando se despediu ainda na primeira fase do torneio

Com o fim das oitavas da Copa do Mundo de 2026, o Brasil terminou a competição em 11º lugar, sua pior posição em 60 anos e a segunda pior da sua história em 23 participações.



A campanha nos Estados Unidos, México e Canadá igualou a Copa de 1966, quando a seleção brasileira também terminou o Mundial na 11ª colocação geral.

Na ocasião, o time se despediu do torneio ainda na primeira fase. A única campanha inferior ocorreu em 1934, quando a equipe verde e amarela ficou na 14ª posição.

No Mundial deste ano, o Brasil teve três vitórias (sobre Haiti, Escócia e Japão) e um empate (com Marrocos), antes de cair diante da Noruega nas oitavas final.



Único pentacampeão do mundo (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), o Brasil foi vice duas vezes, em 1950 e 1998. A seleção acumula ainda dois terceiros lugares (1938 e 1978) e dois quartos lugares (1974 e 2014).



A equipe comandada por Carlo Ancelotti voltará a ação ainda em 2026. A Data Fifa de setembro e outubro, agora maior, de 16 dias, tem dois amistosos já agendados, dias 25 e 29 de setembro, na Austrália, contra os anfitriões.

A CBF ainda poderá marcar mais um jogo, na Ásia. A convocação para essas partidas será na primeira quinzena de setembro.

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