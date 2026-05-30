A- A+

Copa do Mundo 2026 Brasil testa alternativas defensivas contra o Panamá, penúltimo amistoso de preparação para Copa Uma vez instalada nos Estados Unidos, a equipe disputará seu último amistoso no dia 6 de junho, em Cleveland, contra o Egito

Sem Marquinhos e Gabriel Magalhães, que disputaram a final da Liga dos Campeões por Paris Saint-Germain e o Arsenal, respectivamente, o Brasil deposita sua confiança em opções alternativas para o miolo da zaga no amistoso deste domingo (31) contra o Panamá.

Léo Pereira e Bremer serão os zagueiros escalados pelo técnico Carlo Ancelotti para esta partida no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

"É um jogo importante para nos despedirmos dos nossos torcedores" antes de viajar na segunda-feira rumo aos Estados Unidos para a Copa do Mundo, disse neste sábado Ancelotti numa coletiva de imprensa, na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio.

Léo Pereira, de 30 anos, convenceu o técnico italiano após estrear pela Seleção nos amistosos realizados no final de março contra a França (derrota por 2 a 1) e a Croácia (vitória por 3 a 1).

Ao anunciar sua lista de convocados para a Copa do Mundo, o treinador destacou que o zagueiro "mostrou uma atitude muito boa".

Campeão tanto do Brasileirão quanto da Copa Libertadores no ano passado com o Flamengo, Léo Pereira atuou durante os 180 minutos completos naquela Data Fifa de dois jogos. Bremer fez dupla com ele na equipe titular contra os 'Bleus'.

Marquinhos (PSG) e Magalhães (Arsenal) são apontados como os zagueiros titulares na Copa do Mundo.

No entanto, eles — juntamente com Gabriel Martinelli, companheiro de equipe de Magalhães no clube inglês — são os únicos jogadores ausentes da lista dos 26 convocados para o Mundial, atualmente reunida na concentração da seleção brasileira.

O motivo é uma questão de força maior: a final da Liga dos Campeões, em que o PSG venceu o Arsenal nos pênaltis, na Hungria, e se sagrou bicampeão.

A Seleção vem treinando na Granja Comary desde quarta-feira.

Uma vez instalada nos Estados Unidos, a equipe disputará seu último amistoso no dia 6 de junho, em Cleveland, contra o Egito.

Questão de equilíbrio

Ancelotti confirmou uma possível escalação titular: Alisson no gol; a dupla de zaga formada por Bremer e Léo Pereira; Wesley e Alex Sandro nas laterais; Casemiro e Bruno Guimarães no meio-campo; e Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha e Vinícius Júnior no ataque.

Em entrevista coletiva na sexta-feira, Matheus Cunha destacou a capacidade dos jogadores de ataque de se adaptarem às necessidades da seleção canarinho, após lesões que tiraram figuras-chave como Rodrygo e Estêvão (o artilheiro da era do técnico italiano, com cinco gols) da Copa do Mundo.

Ele expressou a opinião de que os atacantes que receberam "oportunidades" conseguiram "aproveitá-las ao máximo", e que aqueles que chegaram recentemente ao grupo "tiveram sucesso em mostrar a importância de se adaptar às funções exigidas por Ancelotti", as quais envolvem constantes trocas de posição em campo.

Resta saber como Neymar se integrará ao elenco e qual papel desempenhará, já que uma lesão muscular na panturrilha direita o deixou de fora dos dois amistosos preparatórios para a Copa do Mundo.

Sua participação na estreia do Brasil no torneio, contra o Marrocos no dia 13 de junho, pelo Grupo C, que também conta com Haiti e Escócia, continua sendo dúvida.

Neymar "está trabalhando bem. Está animado", disse Ancelotti, manifestando confiança de que ele conseguirá se recuperar "o mais rápido possível".

Com tamanha abundância de talento ofensivo em campo, Casemiro continuará sendo fundamental para dar equilíbrio à equipe.

"Quem não quer jogar lá?"

Durante sua visita ao Maracanã, o Panamá enfrentará um adversário de peso como parte de sua preparação para a Copa do Mundo, na qual foi sorteado para o Grupo F, ao lado de Inglaterra, Croácia e Gana.

"É um dos estádios mais importantes do Brasil. Que jogador não gostaria de jogar lá? Será uma experiência muito importante e maravilhosa disputar este amistoso", disse à imprensa panamenha o zagueiro José Córdoba, que joga pelo Norwich City, da Inglaterra.

Comandada pelo hispano-dinamarquês Thomas Christiansen, a seleção panamenha fará sua segunda participação em Copas do Mundo, após sua estreia na Rússia em 2018.

Veja também