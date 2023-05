Brasil enfrenta Tunísia pelas oitavas de final do Mundial Sub-20; saiba onde assistir

A- A+

O Brasil encara a Tunísia pelas oitavas de final da Copa do Mundo Sub-20. O duelo eliminatório acontece nesta quarta-feira, às 14h30, no Estádio Ciudad de La Plata.

A Seleção Brasileira se classificou em primeio lugar do grupo D com seis pontos. A seleção africana passou em terceiro lugar do grupo E.

O Brasil tem o melhor ataque da competição. A equipe comandada por Ramon Menezes fez dez gols nos três primeiros jogos do Mundial Sub-20.

“A Tunísia chega nas oitavas com muita força e também por méritos. Buscou a classificação e fez um jogo muito bom diante do Iraque (...) Um adversário que vai dificultar muito as nossas ações. Um adversário acostumado a jogar com uma linha de cinco, se protegendo muito e com uma transição muito forte”, analisou o treinador brasileiro.

Quem avançar nesta quarta (31), enfrenta Israel nas quartas de final do torneio.

Onde assistir: SporTV (tv fechada); CazeTV (youtube); Casimito (Twitch) e Fifa + (streaming).



