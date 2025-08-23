Brasil vai bem e levanta público nas apresentações no Mundial de Ginástica Rítmica
Quinteto formado por Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves agita arquibancada ao som de "Evidências" e "O que é o que é" e obtém liderança parcial
O conjunto do Brasil encerrou suas apresentações na final da prova olímpica do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, disputado pela primeira vez na América do Sul, no Rio de Janeiro. A equipe comandada pela técnica Camila Ferezin alcançou o somatório de 55.250 pontos e se colocou em boas condições na disputa por um lugar no pódio.
Agora, as brasileiras aguardam as demais apresentações na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro, para saberem se conquistará a inédita medalha na modalidade. As exibições terminar às 19h (horário de Brasília).
O quinteto formado por Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves, levou o público à loucura. Logo na primeira apresentação, com a série mista (três bolas e dois arcos), embalada por "Evidências", de Chitãozinho e Xororó, o Brasil mostrou segurança e fez uma apresentação impecável.
A exibição rendeu 27.850 pontos, colocando as brasileiras à frente da favorita China, atual campeã olímpica na primeira rotação. Com série dificílima, as ginastas chinesas foram incríveis mas ficaram abaixo do Brasil na série mista (27.650) e chegaram a recorrer, mas não tiveram a nota aumentada.
Na série simples (cinco fitas), a equipe brasileira, ao som de "O que é o que é", de Gonzaguinha, também se apresentou, apesar de pequenos erros e marcou 27.400.
O Brasil tem novamente a chance de subir ao pódio neste domingo, o último dia de competições. O conjunto brasileiro fará as finais das séries mista e simples a partir das 12h50.
Este ano, o conjunto do Brasil havia conquistado o ouro no conjunto geral no World Challenge Cup de Portimão (além do ouro nas séries simples e mista), e o ouro inédito no conjunto geral na etapa da Copa do Mundo de Milão (além do bronze na prova mista).
Nas duas edições anteriores do Campeonato Mundial, em Valência-2023 e em Sófia-2022, o Brasil ficou em quarto lugar na série simples (no ciclo passado era com cinco arcos). Na somatória geral, o país terminou em sexto e quinto, respectivamente, os melhores desempenhos da história.