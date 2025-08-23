S�b, 23 de Agosto

Ginástica

Brasil vai bem e levanta público nas apresentações no Mundial de Ginástica Rítmica

Quinteto formado por Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves agita arquibancada ao som de "Evidências" e "O que é o que é" e obtém liderança parcial

Seleção brasileira de Ginástica Rítmica espera rivais em busca de pódio inédito no Campeonato Mundial da modalidadeSeleção brasileira de Ginástica Rítmica espera rivais em busca de pódio inédito no Campeonato Mundial da modalidade - Foto: Ivan Carvalho

O conjunto do Brasil encerrou suas apresentações na final da prova olímpica do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, disputado pela primeira vez na América do Sul, no Rio de Janeiro. A equipe comandada pela técnica Camila Ferezin alcançou o somatório de 55.250 pontos e se colocou em boas condições na disputa por um lugar no pódio.

Agora, as brasileiras aguardam as demais apresentações na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro, para saberem se conquistará a inédita medalha na modalidade. As exibições terminar às 19h (horário de Brasília).

O quinteto formado por Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves, levou o público à loucura. Logo na primeira apresentação, com a série mista (três bolas e dois arcos), embalada por "Evidências", de Chitãozinho e Xororó, o Brasil mostrou segurança e fez uma apresentação impecável.

A exibição rendeu 27.850 pontos, colocando as brasileiras à frente da favorita China, atual campeã olímpica na primeira rotação. Com série dificílima, as ginastas chinesas foram incríveis mas ficaram abaixo do Brasil na série mista (27.650) e chegaram a recorrer, mas não tiveram a nota aumentada.

Na série simples (cinco fitas), a equipe brasileira, ao som de "O que é o que é", de Gonzaguinha, também se apresentou, apesar de pequenos erros e marcou 27.400.

O Brasil tem novamente a chance de subir ao pódio neste domingo, o último dia de competições. O conjunto brasileiro fará as finais das séries mista e simples a partir das 12h50.

Este ano, o conjunto do Brasil havia conquistado o ouro no conjunto geral no World Challenge Cup de Portimão (além do ouro nas séries simples e mista), e o ouro inédito no conjunto geral na etapa da Copa do Mundo de Milão (além do bronze na prova mista).

Nas duas edições anteriores do Campeonato Mundial, em Valência-2023 e em Sófia-2022, o Brasil ficou em quarto lugar na série simples (no ciclo passado era com cinco arcos). Na somatória geral, o país terminou em sexto e quinto, respectivamente, os melhores desempenhos da história.

