FUTEBOL Brasil vence a Colômbia nos pênaltis e conquista título da Copa AMérica feminina pela 9ª vez Marta, que começou no banco, marcou dois gols, um no tempo normal e outro na prorrogação

Nos pênaltis, o Brasil venceu a Colômbia por 5 a 4 e chegou ao seu nono título em dez edições da Copa América feminina após o empate em 4 a 4 (3 a 3 no tempo normal) neste sábado no estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador. A goleira Lorena defendeu dois pênaltis na disputa final.

Marta falhou na disputa de pênaltis, mas foi decisiva na conquista do título. Ela começou no banco, marcou dois gols, um no tempo normal, outro na prorrogação, mas errou a cobrança que daria o título ao Brasil. A atacante de 39 anos entrou aos 36 minutos do segundo tempo, marcou nos acréscimos para empatar em 3 a 3 e o primeiro gol da prorrogação.

O primeiro título do Brasil sob o comando do técnico Arthur Elias, que dirigiu a seleção na prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, esteve em risco durante grande parte da decisão deste sábado, em que o time flertou com uma derrota inédita após 11 vitórias em 14 confrontos com as colombianas.

A seleção fez um primeiro tempo apático, em nenhum momento até o segundo gol de Marta aos 14 minutos do primeiro tempo da prorrogação esteve em vantagem no placar e só conseguiu evitar a derrota no tempo normal nos acréscimos do segundo tempo.

