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VÔLEI

Brasil vence a Sérvia e mantém invencibilidade na VNL masculina de vôlei

Judson foi o destaque do Brasil com 13 pontos; neste domingo, o rival será a Argentina

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A disputa entre Brasil (3) e Sérvia (0) ocorreu na manhã deste sábado (13)A disputa entre Brasil (3) e Sérvia (0) ocorreu na manhã deste sábado (13) - Foto: VNL

A seleção brasileira masculina de vôlei venceu sua terceira partida na Liga das Nações, neste sábado. A equipe comandada pelo técnico Bernardinho derrotou a Sérvia por 3 seta a 0 (25/22, 25/18 e 25/22), no ginásio Nilson Nelson, em Brasília (DF).

O Brasil volta à quadra neste domingo, às 18h, para fechar a primeira semana com o clássico contra a Argentina. Já a Sérvia enfrenta a Bulgária às 14h30.

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O time entrou em quadra com mudanças importantes em relação aos dois primeiros jogos. Douglas Souza, que retorna à seleção para a VNL, fez sua primeira partida como titular, no lugar de Adriano.

Lucarelli, que vinha se destacando na competição, sentiu um desconforto na coxa e foi poupado pela comissão técnica, substituído por Honorato.

Judson, Douglas Souza e Darlan foram os principais pontuadores do Brasil, com 13, 10 e 10 acertos, respectivamente. Pelo lado sérvio, Brboric marcou 11 pontos.

Com a vitória, o Brasil segue com 100% de aproveitamento, alcança os nove pontos, e lidera a classificação da VNL. Já a Sérvia, que estava invicta até a partida deste sábado aparece em sexto lugar, com seis pontos.

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