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COPA DAVIS

Invicto, Brasil vence o duelo contra a Suíça na Copa Davis

Brasileiros ganham de Jakub Paul e Dominic Stricker e colocam o país no qualificatório do Grupo Mundial em 2027

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Brasil bate Suíça e avança na Copa DavisBrasil bate Suíça e avança na Copa Davis - Foto: Luiz Candido/CBT

Após João Fonseca e Gustavo Heide ganharem seus jogos de simples na última sexta-feira, Rafael Matos e Orlando Luz confirmaram o favoritismo nas duplas neste sábado, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, e garantiram a vitória do Brasil por 3 confrontos a 0 sobre a Suíça na Copa Davis.

Após conquistarem os Masters 1000 de Montreal-CAN e Cincinnati-EUA, Matos e Luz chegaram confiantes para fechar o duelo diante dos suíços Jakub Paul e Dominic Stricker. O primeiro set foi parelho, mas os brasileiros foram insistentes e aproveitaram o apoio da torcida para fazer um tie-break praticamente perfeito (parcial de 7 a 1).

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Mesmo com a vantagem no placar, Matos e Luz já quebraram o saque dos adversários no primeiro game do segundo set e sobraram dentro de quadra. 6/2 com tranquilidade.

Com a vitória, o Brasil confirmou a vaga na fase qualificatória do Grupo Mundial da Copa Davis na temporada de 2027.

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