Futebol Brasil vence Alemanha por 2x1 em teste antes da Copa do Mundo feminina Ary Borges e Tamires marcaram para a seleção, enquanto Jule Brand descontou para as alemães

Faltando 100 dias para o início da Copa do Mundo feminina, o Brasil fez o último grande teste antes do início da competição. Diante da Alemanha, em Nuremberg, a seleção venceu por 2x1, com gols de Tamires e Ary Borges. Julie Brand descontou para as alemães.





Na Copa do Mundo, o Brasil está no Grupo F, ao lado de França, Panamá e Jamaica. A estreia será contra o Panamá, no dia 24 de julho, em Adelaide (AUS). No dia 29, enfrenta a França, em Brisbane (AUS), e fecha a participação na fase de grupos no dia 2 de agosto contra a Jamaica, em Melbourne (AUS).

Grande vitória das nossas guerreiras! Com gols de Tamires e Ary Borges, a #SeleçãoFeminina vence a Alemanha por 2x1! Muito obrigada pela torcida e apoio de todos! pic.twitter.com/KaxERk25HH — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) April 11, 2023

