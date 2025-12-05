Brasil vence Angola e garante vaga antecipada nas quartas de final
Seleção avança no torneio e mantém 100% de aproveitamento após cinco jogos
Brasil vence Angola, mantém campanha perfeita e confirma vaga antecipada nas quartas de final do Mundial de Handebol Feminino. A seleção superou a equipe africana por 32 a 26, nesta sexta-feira (5), e chegou ao quinto triunfo consecutivo na competição, somando resultados da fase de grupos e do Main Round.
Leia também
• Handebol Brasil vence Coreia e abre o Main Round com vitória no Mundial
• Brasil enfrenta Coreia do Sul abre Main Round do Mundial de Handebol Feminino
• Brasil x Suécia: saiba onde assistir ao confronto do Mundial Feminino de Handebol
Regularidade marca campanha
Comandado por Cristiano Rocha, o Brasil sustenta uma trajetória marcada por consistência e organização desde a estreia. Antes de enfrentar Angola, a equipe já havia vencido Cuba (41 a 20), República Tcheca (28 a 22), Suécia (31 a 27) e Coreia do Sul (32 a 25).
No duelo desta sexta, a seleção controlou o placar durante grande parte da partida e consolidou o triunfo com um segundo tempo defensivamente mais equilibrado.
Classificação confirma estabilidade
A vaga antecipada reflete o nível coletivo apresentado até aqui. A equipe demonstra boa execução tática, preparo físico adequado e tomada de decisão eficiente nos momentos mais críticos.
Com a classificação garantida, o Brasil passa a direcionar a preparação para os próximos confrontos, que incluirão adversários de maior exigência técnica na busca por um lugar entre as melhores seleções do torneio.
CBHb valoriza campanha
A Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) reforçou a importância da sequência positiva e destacou o papel do apoio da torcida na reta final do Mundial. A entidade também projeta confiança para os próximos compromissos, mantendo a expectativa de que o Brasil sustente o desempenho e siga avançando.
Com informações da assessoria