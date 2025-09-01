A- A+

BASQUETE Brasil vence argentina na final e conquista Copa América masculina de basquete Seleção não levantava troféu continental desde 2009

O Brasil conquistou, no final deste domingo, em Manágua, na Nicarágua, a Copa América masculina de basquete do melhor jeito possível: dando o troco na rival Argentina — placar de 55 a 47. Em 2022, no Recife, os hermanos levaram a melhor na decisão do torneio.

Yago e Bruno Caboclo foram os destaques da equipe. Ambos foram os cestinhas do Brasil com 14 e 11 pontos, respectivamente. Gui Deodato, com 9, também apareceu bem durante a partida.

Durante a campanha, a seleção conseguiu uma virada histórica sobre os Estados Unidos, por 92 a 77, na semifinal, em que chegou a estar 20 pontos atrás no placar.





A seleção não levantava o troféu continental desde 2009, quando foi campeão em Porto Rico, contra os donos da casa. Agora, ela acumula cinco títulos na competição. Os americanos lideram com sete taças, enquanto os argentinos têm três.

