Jogos olímpicos Brasil vence Bolívia na estreia do Pré-Olímpico de futebol Com gol do atacante Endrick, a Seleção Brasileira larga com três pontos

Mesmo possuindo muitos dos melhores talentos sub-23 do país, o Brasil sentiu um pouco o peso da estreia no Torneio Pré-Olímpico e derrotou a Bolívia pelo um modesto placar de 1x0, nesta terça-feira (23), na Venezuela. Logo aos quatro minutos, Endrick marcou o único gol brasileiro contando com a assistência de John Kennedy.

O Brasil não demorou muito para abrir o marcador. Aos quatro minutos, John Kennedy venceu a disputa pelo alto e na casquinha acionou Endrick. O atacante do Palmeiras só teve o trabalho de colocar na frente, deixar os zagueiros para trás e na saída do goleiro, deu um toque com categoria para abrir o placar.

Depois da vantagem no placar, o Brasil entregou a posse de bola para os bolivianos. Ainda assim, a equipe dirigida por Antônio Carlos Zago pouco criou. As duas melhores chances foram dois chutes de longe de Villamíl, que pouco assustaram o goleiro Mycael.

Durante o segundo tempo, a partida assumia as mesmas características. Antes dos cinco minutos, o Brasil teve a primeira boa oportunidade. Marquinhos recebeu de Andrey Santos na entrada da área e mandou a bola no poste direito da Bolívia.

A estreia brasileira continuava nervosa e de poucas oportunidades até meados dos 20 minutos da etapa final. Aos 24, Gabriel Pec carregou até a área e finalizou em cima do goleiro. Endrick chegou a aproveitar o rebote, mas o gol foi anulado por impedimento.

Por outro lado, dois minutos depois, os bolivianos tiveram a melhor oportunidade até então. Villarroel recebeu na ponta esquerda, abriu espaço e bateu colocado. A bola passou perto do gol de Mycael.

A partir de então, a equipe brasileira passou a administrar mais o jogo, diminuindo o ímpeto boliviano, que não chegou a ameaçar novamente a meta do Brasil. A Seleção volta a campo nesta sexta-feira (26), diante da equipe dona da casa, a Venezuela. O confronto acontece às 20h, também no Estádio Nacional Brigido Iriarte.

Ficha Técnica

Bolívia 0

Adorno; Yomar Rocha (Jeyson Chura), Quinteros, Eduardo Álvarez (Salazar), Medina e Daniel Lino; Villamíl, Pablo Vaca, Lucas Chávez (Velásquez) e Uzeda (Villarroel); Briceño (Ribera). Técnico: Antônio Carlos Zago

Brasil 1

Mycael; Marlon Gomes, Arthur Chaves,Miche e Kaiki Bruno; Bruno Gomes (Aleksander),Andrey Santos (Khellven) e Guilherme Biro(Gabriel Pec); Marquinhos(Maurício),John Kennedy (Gabriel Pirani) e Endrick. Técnico: Ramón Menezes

Data: 23/01

Local: Estádio Brigido Iriarte

Árbitro: Derlis Fabián López

Gol: Endrick aos 4’ do 1T (BRA)

Cartão amarelo: John Kennedy (BRA) Jairo Quinteros (BOL)

Cartão Vermelho: Antônio Carlos Zago (BOL)



