Brasil vence El Salvador e fecha fase de grupos da Copa América na liderança

O Brasil vai às quartas de final da Copa América Feminina de Basquete com 100% de aproveitamento. Nesta quarta-feira (02), em mais um jogo dominante, a Seleção Feminina derrotou El Salvador por 106 a 49, avançando ao mata-mata com a liderança do grupo.

A disputa das quartas de final, nesta sexta-feira (04), com horário e rival a definir, o Brasil segue em busca do bicampeonato.

No duelo contra as salvadorenhas, Damiris foi novamente a cestinha e encerrou o duelo com 21 pontos. Kamilla anotou 14, com dez rebotes. Bella fez 16.

A comandante da Seleção Brasileira, a americana Pokey Chatman, elogiou o desempenho coletivo da equipe e afirma focar apenas no que o seu time pode fazer dentro de quadra, tirando o peso de qualquer confronto.

"Não é sobre contra quem jogamos e sim como nós jogamos. Todas as atletas fizeram pontos. O time inteiro jogou. Passamos a bola. Tivemos rebotes. É nos preparamos para a próxima fase", afirmou a treinadora.

Adversárias

Nas quartas, o rival do Brasil sairá do grupo com Estados Unidos, Porto Rico, México, Colômbia e Chile. Neste momento, Colômbia e México são os rivais mais prováveis e a rodada desta quarta irá definir.

"A coach sempre fala sobre estarmos preparadas e esse jogo provou isso. Quem entrou, também foi bem, e ajudou o time a buscar mais uma vitória. Agora, temos o mata-mata e vamos em busca", disse a pivô Catarina Ferreira.



AmericupW 2025

Pelo formato de disputa em 2025, as equipes jogam dentro dos grupos no Parque Estádio Nacional, com as quatro primeiras avançando para as quartas de final, no formato olímpico, com A1 x B4, A2 x B3, A3 x B2 e A4 x B1. Os vencedores vão às semifinais e depois para a grande decisão no dia 6.

